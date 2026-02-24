Lisicki: Czarzasty się rozhulał. Ukraina w UE? Ziemkiewicz: Tusk nie może się go pozbyć

Na konferencji prasowej w Kijowie Włodzimierz Czarzasty powiedział – z kontekstu wypowiedzi wynika, że w imieniu Polaków – "pomożemy wam w wejściu do Unii Europejskiej". – Wejdziecie do Unii Europejskiej. To jest nowina, którą przywożę w imieniu całej demokratycznej Europy – wyraził swoją opinię.

Ukraina w UE? Ziemkiewicz: Czarzastemu odbiło, czy jest agentem wpływu?

– Pytanie, czy mu odbiło, czy jest czyimś agentem wpływu, który celowo mąci i destabilizuje [...] To, co on wygaduje rozjeżdża się z jakąkolwiek polityką, nawet z polityką rządu Tuska – zwrócił uwagę Rafał Ziemkiewicz. Czarzasty zachowuje się jak "towarzysz opatrznościowy" – najpierw jako marszałek Sejmu przyznał sobie prawo wetowania ustaw, a teraz próbuje stawiać siebie jako wyraziciela rzekomej woli demokratycznej Europy.