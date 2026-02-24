"Nieprzewidywalny". Ten sondaż nie spodoba się Trumpowi

Badanie Ipsos przeprowadzone dla Reutersa wskazuje, że dzień przed wygłoszeniem orędzia o stanie państwa amerykański przywódca znów musi się mierzyć z krytyką ze strony obywateli.

Znaczna część wyborców Republikanów krytycznie o Trumpie

W sondażu 61 proc. respondentów stwierdziło, że Donald Trump z wiekiem staje się coraz bardziej "nieprzewidywalny".

Taką opinię wyraża 89 proc. wyborców Partii Demokratycznej, 64 proc. wyborców niezrzeszonych, a także – co ciekawe – aż 30 proc. zwolenników Partii Republikańskiej, której kandydatem był obecny prezydent Stanów Zjednoczonych.

Badanie przynosi również ciekawe odpowiedzi co do wieku polityków. Większość uczestników sondażu uważa bowiem, że niektórzy amerykańscy politycy powinni odejść na emeryturę, robiąc miejsce na scenie przedstawicielom młodszych pokoleń. Taki pogląd wyraziło 79 proc. respondentów.

Agencja Reutera zwraca uwagę w swojej analizie, że średni wiek wśród amerykańskich senatorów wynosi około 64 lata, natomiast osób zasiadających w Izbie Reprezentantów – 58 lat.

Tak Polacy oceniają Trumpa

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS zadał Polakom pytanie: "Czy Pana/Pani zdaniem USA Donalda Trumpa to wiarygodny sojusznik?". Sondaż przeprowadzono dla Radia Zet.

Odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 11 proc. badanych, a "raczej tak" – 24,4 proc. Opcję "raczej nie" wskazało 29,9 proc., a "zdecydowanie nie" – 24,2 proc. Odpowiedzi "Nie wiem / trudno powiedzieć udzieliło10,5 proc. badanych.

"Wyniki badania pokazują, że ponad połowa Polaków (54,1 proc.) uważa, że Stany Zjednoczone rządzone przez Donalda Trumpa nie są wiarygodnym sojusznikiem. Przeciwnego zdania jest mniej więcej co trzeci ankietowany (35,4 proc.). Z kolei co dziesiąta osoba biorąca udział w sondażu (10,5 proc.) nie ma sprecyzowanej opinii w tej sprawie" – opisuje rozgłośnia.

