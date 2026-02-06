USA pod rządami Trumpa to wiarygodny sojusznik? Polacy odpowiedzieli

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS zadał Polakom pytanie: "Czy Pana / Pani zdaniem USA Donalda Trumpa to wiarygodny sojusznik?". Sondaż przeprowadzono dla Radia Zet.

Odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 11 proc. badanych, a "raczej tak" – 24,4 proc.

"Raczej nie" – te opcję wskazało 29,9 proc.; "zdecydowanie nie" – 24,2 proc.

"Nie wiem / trudno powiedzieć – 10,5 proc. badanych.

Mężczyźni częściej ufają Trumpowi

"Wyniki badania pokazują, że ponad połowa Polaków (54,1 proc.) uważa, że Stany Zjednoczone rządzone przez Donalda Trumpa nie są wiarygodnym sojusznikiem. Przeciwnego zdania jest mniej więcej co trzeci ankietowany (35,4 proc.). Z kolei co dziesiąta osoba biorąca udział w sondażu (10,5 proc.) nie ma sprecyzowanej opinii w tej sprawie" – opisuje rozgłośnia.

"Co ciekawe, większy odsetek mężczyzn niż kobiet uważa USA pod przywództwem Trumpa za wiarygodnego sojusznika. Odpowiedź 'tak' wybiera 43 proc. mężczyzn i 29 proc. kobiet, a odpowiedź 'nie' – 52 proc. mężczyzn i 56 proc. kobiet. Pozostałe odpowiedzi w obu grupach to: 'nie wiem / trudno powiedzieć'" – czytamy.

Z badania wynika, że najbardziej krytyczne opinie na temat Stanów Zjednoczonych pod rządami Donalda Trumpa wyrażają zwolennicy rządu Donalda Tuska. 81 proc. osób w grupie tych, którzy w ostatnich wyborach do parlamentu głosowali na Koalicję Obywatelską, uważa, że USA nie są wiarygodnym sojusznikiem, a 15 proc., że są.

"Bardziej nawet krytyczni wobec amerykańskiej administracji są sympatycy Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego, czyli ci, którzy oddali głos na Trzecią Drogą. W tej grupie 88 proc. osób uważa, że USA nie są wiarygodnym sojusznikiem, a 9 proc., że są. Co ciekawe, żaden z wyborców Trzeciej Drogi na zadane przez IBRiS pytanie nie wskazał odpowiedzi: 'zdecydowanie tak'" – informuje Radio Zet.

