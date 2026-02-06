"Wyszedł przed szereg". Posłanka KO o ambasadorze USA

Decyzję o zerwaniu kontaktów z Włodzimierzem Czarzastym przekazał w czwartek za pośrednictwem mediów społecznościowych ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose.

"Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z Marszałkiem Sejmu Czarzastym, którego oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa stały się poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem" — napisał na platformie X amerykański dyplomata. "Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom polsko-amerykańskim ani okazywać braku szacunku prezydentowi Donaldowi Trumpowi, który tak wiele uczynił dla Polski i narodu polskiego" — dodał Rose.

Łoboda: Ambasador obcego kraju nie jest od tego, by pouczać marszałka

Do sytuacji odniosła się w piątek na antenie RMF24 rzecznik klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.

– Na razie mamy do czynienia z polityczną awanturą i dość absurdalną i niespotykaną sytuacją w stosunkach dyplomatycznych w historii – powiedziała posłanka. – Donald Trump jest politykiem nieprzewidywalnym, ale trudno mi sobie wyobrazić, żeby władze Stanów Zjednoczonych dały na to zielone światło – dodała.

Dorota Łoboda zaznaczyła, że jej zdaniem Włodzimierz Czarzasty nie obraził prezydenta USA, tylko w sposób klarowny wyraził swoją opinię na temat słów Donalda Trumpa o amerykańskich sojusznikach w Afganistanie. Parlamentarzystka wskazała, że marszałek Sejmu stanął w obronie polskich żołnierzy.

– Sądzę, że ambasador Rose trochę wyszedł przed szereg. Dobrze, że premier Donald Tusk jasno wczoraj powiedział, że nie na tym polega sojusznictwo i partnerstwo, że jeden kraj poucza drugi – powiedziała posłanka KO. – Ambasador obcego kraju nie jest od tego, żeby pouczać drugą osobę w Polsce – dodała.

Kontrowersyjne słowa Trumpa i reakcja Czarzastego

Donald Trump w styczniowym wywiadzie dla Fox News wyraził wątpliwość, że Sojusz Północnoatlantycki sprostałby "ostatecznej próbie", jaką byłaby obrona Stanów Zjednoczonych w sytuacji, gdyby kraj ten znalazł się w niebezpieczeństwie.

– Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu i rzeczywiście tak zrobili, ale pozostawali nieco z tyłu, z dala od linii frontu – powiedział prezydent USA. Dodał, że Stany Zjednoczone były dotychczas "bardzo dobre dla Europy i wielu innych krajów".

Pod koniec ubiegłego miesiąca marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty spotkał się z korpusem dyplomatycznym. Polityk ocenił, że "zmieniają się relacje transatlantyckie, a my z niepokojem śledzimy wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa".

