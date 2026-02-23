"Widocznie nie zerwał do końca". Czarzasty o relacjach z ambasadorem USA

W rozmowie z "Faktem" marszałek Sejmu odniósł się do zaplanowanego na 26 lutego w Sejmie exposé ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Jak zaznaczył, tego dnia w parlamencie pojawi się ambasador USA Thomas Rose. Będzie to jego pierwsza wizyta w Sejmie po tym, jak publicznie oświadczył, że zrywa relacje z marszałkiem Czarzastym w związku z jego wypowiedziami na temat prezydenta USA, Donalda Trumpa. – Już wiadome, że będzie oczywiście – przekazał Czarzasty.

– Ambasador przyjął zaproszenie, czyli jakieś kontakty są pomiędzy Kancelarią Sejmu i ambasadą USA? Ambasador mówił, że zrywa relacje zupełnie z panem marszałkiem – dopytywał reporter "Faktu".

– Widocznie nie zerwał do końca – skwitował marszałek. Włodzimierz Czarzasty dodał również, że w piątek Sejm odwiedzi szefowa francuskiego parlamentu. – To z kolei jest wynikiem mojej wizyty w Berlinie, gdzie ustaliliśmy, że ze względu na 25-lecie Trójkąta Weimarskiego, rocznicę będziemy obchodzili w Polsce – poinformował.

Czarzasty o sporze z Tomem Rosem: Nie wycofam się z żadnego słowa

– Nie wysłałem bukietu do ambasadora USA, ale szanuję naród amerykański, szanuję Amerykę, wiem jaką wielką rolę odgrywają stosunki Polski z USA i wiem, że Ameryka jest naszym największym sojusznikiem obok naszego członkostwa w UE – stwierdził Włodzimierz Czarzasty w TVP Info.

Polityk stwierdził, że upomniał się o honor polskiego wojska. – Nic personalnego, jeżeli chodzi o pana ambasadora USA. Po prostu uważam, że są takie momenty, kiedy trzeba w sposób bardziej bądź mniej delikatny upomnieć się o interesy narodu polskiego, stanąć w obronie polskiego wojska. Uważam, że trzeba mieć bardzo dobre stosunki ze wszystkimi krajami, w tym USA, ale nie na kolanach. Po prostu uważam, że jesteśmy narodem godnym, honorowym i uważam, że po prostu tak powinniśmy się zachowywać – kontynuował marszałek Sejmu.

Lider Lewicy stwierdził, że "najważniejsza sprawa jest taka", że Radosław Sikorski ma świetny kontakt z ambasadorem i z USA, że rząd polski ma świetny kontakt i że pan prezydent Nawrocki, dobra, powiem to, też ma bardzo dobry kontakt i niech o to dba – stwierdził Włodzimierz Czarzasty w TVP Info.

