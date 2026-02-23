Poboży: Wizja ponownej wygranej Tuska powinna skonsolidować PiS

W sobotę politycy PiS zorganizowali dwie imprezy równocześnie: konwencję w Stalowej Woli z udziałem prezesa Jarosława Kaczyńskiego i byłych szefów MON Mariusza Błaszczaka oraz Macierewicza, oraz spotkanie z wyborcami w Słupsku z udziałem byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

Pojawiły się spekulacje, że to efekt sporów w partii. Dwa wydarzenia podsyciły plotki o tym, że Mateusz Morawiecki planuje wyjście z PiS i założenie własnej, konkurencyjnej formacji. Jego otoczenie ma badać nastroje w terenie i budować zaplecze polityczne, aby w razie potrzeby wzmocnić pozycję w partii lub pójść własną drogą. O komentarz do sytuacji w PiS został poproszony Błażej Poboży.

– Jeździmy po Polsce, rozmawiamy jak najszerzej. Akurat tak się stało i rozumiem, że ta koincydencja jest bardzo uderzająca, że mamy w rożnych miejscach spotkania z liderami w różnych aspektach. To super, dzięki temu wszyscy mówimy, jakie propozycje artykułuje PiS – stwierdził doradca prezydenta w programie "Poranny Ring".

Według Pobożego, nie ma powodów do obaw, a gdyby te imprezy odbyły się dzień po dniu, nie wzbudziłyby takiego zainteresowania. – Jestem wewnętrznie przekonany, że perspektywa ewentualnego ponownego sukcesu [...] Donalda Tuska w kolejnych wyborach i przedłużenie jego rządów w Polsce jest czymś, co powinno konsolidować nie tylko PiS, ale cały szeroko rozumiany obóz prawicowy w Polsce, bo to są po prostu fatalne rządy – ocenił.

Kto kandydatem PiS na premiera?

Były wiceszef MSWiA zapytany, czy Mateusz Morawiecki to dobry wybór na przyszłego ewentualnego premiera, odpowiedział: – Osoby, które się pojawiają w debacie medialnej, Tobiasz Bocheński, Przemysław Czarnek, Patryk Jaki to są osoby o naprawdę dużych kompetencjach, kapitalnym pomyśle na politykę. [...] Myślę, że w PiS mamy wielu kandydatów na potencjalnego premiera. [...] Najpierw trzeba wygrać wybory, trzeba ocenić, jaka jest możliwość rządów, w jakiej konfiguracji.

Podkreślił, że politycy PiS mają wiele interesujących pomysłów i inicjatyw, jak na przykład spotkania na uczelniach, inspirowane działalnością prawicowego aktywisty Charliego Kirka. Według niego, to pokazuje otwartość prawicy na młode osoby.

Czytaj też:

"Żebyście się nie zdziwili". Obajtek o sprawie MorawieckiegoCzytaj też:

"Niech wyjdą z PiS-u albo z Konfederacji". Nietypowa propozycja polityka