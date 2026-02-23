Czarzasty wystąpił w Kijowie: Wejdziecie do Unii Europejskiej

Podczas swej wizyty Czarzasty stwierdził, że "nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy i "ie ma wolnej Ukrainy bez wolnej Polski". – Mieliśmy ze sobą trudną historię, ale z tej historii trzeba wyciągać wnioski, a w oparciu o te wnioski trzeba budować przyszłość – powiedział Czarzasty.

Jednocześnie polityk zapewnił o pomocy w wejściu do Unii Europejskiej. – Wejdziecie do Unii Europejskiej. To jest nowina, którą przywożę w imieniu całej demokratycznej Europy – zadeklarował.

Czarzasty: Polska hubem w momencie odbudowywania Ukrainy

- Polska w tej chwili jest w 90 proc. hubem, przez który jest przerzut m.in. uzbrojenia do Ukrainy. Chcę, żeby Polska była również w 90 proc. hubem w momencie, kiedy będzie odbudowywana Ukraina - powiedział Włodzimierz Czarzasty w Kijowie.

- To polscy przedsiębiorcy cztery lata temu nie opuścili Ukrainy w momencie, kiedy się zaczęła pełnoskalowa wojna – dodał.

Marszałek stwierdził, że chce pomóc, żeby Ukraina mogła jak najszybciej wejść do Unii Europejskiej. – To nie jest żadna łaska, dlatego, że nam pomagały takie kraje jak Niemcy m.in. wejść do Unii Europejskiej. Dzięki naszym doświadczeniom wejdziecie szybciej. Pomożemy wam we wszystkich sprawach związanych z pozyskiwaniem środków finansowych dla Ukrainy, w tym środków z Unii Europejskiej – powiedział Włodzimierz Czarzasty w Kijowie.

Czarzasty zachwala Ukraińców w Polsce

Polityk Lewicy bardzo ciepło wypowiadał się również o mniejszości ukraińskiej w Polsce.

- Dbamy i robimy wszystko, co można zrobić dla 1 700 000 Ukraińców w Polsce, ale chcę też powiedzieć, że możecie być z waszych obywateli, którzy są na terenie Polski, dumni. 90 000 jednostek gospodarczych, które założyli i 20 000 przedsiębiorstw, które założyli, generują w Polsce 3 proc. PKB – powiedział Włodzimierz Czarzasty w Kijowie.

- Będziemy też zabiegali o wsparcie dla polskich przedsiębiorców i o aktywność polskich przedsiębiorców na terenie Ukrainy w momencie, kiedy ta cholerna wojna się skończy i zaczniecie odbudowę – powiedział Czarzasty.

