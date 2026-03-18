Nawrocki wysłał pismo do Czarzastego. Pięć pytań ws. TK

"W związku z otrzymanymi informacjami o sposobie procedowania przez Sejm w przedmiocie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, działając w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, skierowałem do Marszałka Sejmu pismo wskazując, że analiza procesu powołania budzi bardzo poważne wątpliwości, co do zgodności przeprowadzonej procedury nie tylko z wymogami wynikającymi z Regulaminu Sejmu, lecz również ze standardami konstytucyjnymi właściwymi procedurze obsadzania stanowisk sędziów Trybunału Konstytucyjnego" – poinformował Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.

Uchybienia w procedurze wyboru sędziów TK. Prezydent oczekuje pilnych wyjaśnień

W piśmie wskazano dwa główne zastrzeżenia i pięć konkretnych pytań do Marszałka Sejmu.

Po pierwsze, chodzi o "naruszenia art. 194 ust. 1 Konstytucji w zw. z art. 30 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Sejmu przez niedochowanie terminu zgłaszania kandydatur".

Drugie zastrzeżenie dotyczy "naruszenia standardów rzetelności proceduralnej przez nieprzedstawienie posłom jednej ze zgłoszonych kandydatur".

Każde z tych uchybień wymaga pilnego, pełnego i jednoznacznego wyjaśnienia.

Pięć pytań do Marszałka Sejmu Czarzastego

Bogucki przekazał, że "mając na względzie wagę sprawy oraz jej znaczenie dla standardów prawidłowego funkcjonowania organów konstytucyjnych, kierując się wyrażoną wprost w preambule do Konstytucji RP zasadą współdziałania władz, zwróciłem się do Marszałka Sejmu o przedstawienie Panu Prezydentowi wyjaśnień dotyczących takiego procedowania przez Sejmu i odpowiedzi na konkretne pytania".

1. Kiedy dokładnie zostały zgłoszone kandydatury na poszczególne wakujące stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego?

2. Z jakich przyczyn odstąpiono od wyrażonej w art. 194 ust. 1 Konstytucji zasady indywidulanej kadencyjności sędziów Trybunału Konstytucyjnego?

3. Z jakich przyczyn nie dochowano terminu określonego w art. 30 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Sejmu?

4. Jakie było uzasadnienie odstąpienia od reguły wynikającej z art. 30 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Sejmu, skoro Rząd i większość parlamentarna, przez ponad rok i trzy miesiące od powstania pierwszego wakatu, nie doprowadziłi do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, mimo że nie było ku temu żadnych przeszkód? Pan Prezydent nie znajduje innej odpowiedzi niż paraliżowanie przez Rząd i koalicję rządzącą działalności Trybunału Konstytucyjnego i intencjonalne niszczenie tego konstytucyjnego organu. Jeżeli są inne motywy uzasadniające taki sposób procedowania, poprosiłem o ich przedstawienie.

5. Dlaczego mimo nieprzedstawienia przez posła sprawozdawcę wszystkich kandydatur, Marszałek Sejmu zarządził głosowanie?

"W zależności od wyjaśnienia tych zasadniczych kwestii Pan Prezydent będzie podejmował dalsze działania w tej sprawie" – wskazała Kancelaria prezydenta.

