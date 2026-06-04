Wkrótce nowy obowiązek. Właściciele mieszkań muszą o tym widzieć

Regulacje dotyczą głównie najmu krótkoterminowego. Nowy obowiązek dotknie właścicieli mieszkań i apartamentów na wynajem dobowy, pokoi gościnnych i lokali turystycznych, a także hoteli i pensjonatów. Obejmie także nieruchomości oferowane przez platformy rezerwacyjne

Od 30 czerwca 2026 r. takie lokale będą musiały być wyposażone w odpowiednie czujniki bezpieczeństwa. Co istotne, obowiązek obejmuje także osoby prywatne, które wynajmują swoje mieszkania okazjonalnie.

Przepisy zakładają, że niezbędny będzie co najmniej jeden czujnik dymu spełniający normę PN-EN 14604 oraz czujnik tlenku węgla (czadu) PN-EN 50291-1 (jeśli w lokalu działa instalacja spalająca paliwo_. Czujniki muszą być urządzeniami autonomicznymi, działającymi niezależnie od instalacji elektrycznej. Ich montaż nie wymaga ingerencji w instalację budynku.

Będą kary

Za niewywiązanie się z obowiązku będą nakładane kary, W przypadku kontroli właściciel nieruchomości musi liczyć się z: mandatem do 500 zł; grzywną sięgającą nawet 5000 zł w postępowaniu sądowym; nakazem usunięcia nieprawidłowości. W skrajnych przypadkach może zapaść decyzja o czasowym wyłączeniem lokalu z użytkowania Dodatkowo brak czujników może mieć wpływ na rozliczenia z ubezpieczycielem.

"Jeżeli dojdzie do pożaru lub zatrucia tlenkiem węgla w lokalu bez wymaganych czujników, ubezpieczyciel może uznać to za rażące niedbalstwo. W praktyce może to oznaczać odmowę wypłaty odszkodowania. W przypadku mieszkań na wynajem oznacza to potencjalnie straty sięgające setek tysięcy złotych" – opisuje radiozet.pl.

Wejście w życie nowych przepisów nie oznacza, że przestają działać te aktualne. Nadal wymagane są: okresowe przeglądy instalacji gazowych, kontrole przewodów kominowych, sprawdzanie wentylacji i utrzymanie urządzeń grzewczych w dobrym stanie technicznym

Służby kontrolne, w tym Państwowa Straż Pożarna, mają prawo sprawdzać zarówno stan instalacji, jak i wyposażenie lokalu.

To dopiero początek. Kolejne etapy reformy stopniowo będą obejmować kolejne grupy budynków mieszkalnych, aż do pełnego wdrożenia w całym kraju. Celem regulacji jest poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie liczby tragicznych zdarzeń w budynkach mieszkalnych.

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