Twierdzą, że blokuje się ich mandat. Sędziowie TK skarżą Polskę do ETPCz

Sędziowie skarżą się na niewykonanie przez polskie władze środka tymczasowego wydanego wcześniej przez ETPCz, który miał umożliwić im objęcie i wykonywanie obowiązków sędziowskich.

Strasburg wcześniej wydał zabezpieczenie

Wniosek dotyczący nowych sędziów TK trafił do Strasburga już na początku maja. W odpowiedzi na wniosek grupy sędziów Europejski Trybunał Praw Człowieka zastosował wobec Polski środek tymczasowy. Trybunał nakazał, aby "właściwe władze publiczne powstrzymały się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm w dniu 13 marca 2026 roku".

W komunikacie podkreślono również, że zabezpieczenie jest "natychmiast skuteczne i wykonalne".

Cztery zarzuty w skardze

W skierowanej do ETPCz nowej skardze, sędziowie przedstawili cztery zarzuty. Po pierwsze twierdzą, że bezprawnie podważany jest ich mandat i prawo do orzekania. Wskazują, że zostali skutecznie wybrani przez Sejm, a ich dziewięcioletnia kadencja powinna rozpocząć się zgodnie z konstytucyjną procedurą.

Po drugie zarzucają władzom ingerencję w niezależność sędziowską. W ich ocenie doszło do stworzenia sytuacji, w której formalnie posiadają status sędziów, ale nie mogą wykonywać powierzonych im obowiązków. Trzeci zarzut dotyczy skutków osobistych i zawodowych. Skarżący wskazują na utratę reputacji, problemy finansowe oraz konieczność rezygnacji z wcześniejszej działalności zawodowej. Czwarta grupa zarzutów odnosi się do niewykonania środka tymczasowego wydanego przez ETPCz oraz braku skutecznej ochrony prawnej w Polsce.

Stanowisko prezesa TK bez zmian

Samo zabezpieczenie wydane przez ETPCz zostało zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny. W opublikowanym stanowisku TK podkreślił, że Europejski Trybunał Praw Człowieka nie ma kompetencji do rozstrzygania kwestii ustrojowych dotyczących konstytucyjnych organów państwa ani do działania w charakterze sądu pracy. Trybunał wskazał również, że skarżący nie wyczerpali krajowej drogi prawnej, co stanowi jeden z warunków dopuszczalności skargi do Strasburga.

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