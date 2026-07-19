PiS mocny w gębie
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Opinie
  • Jan FiedorczukAutor:Jan Fiedorczuk

PiS mocny w gębie

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Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Przemysław Czarnek
Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Przemysław Czarnek Źródło: PAP / Marcin Obara
Od wyborów prezydenckich Prawo i Sprawiedliwość napina muskuły, zwracając się głównie do prawicowego elektoratu.

Realne działania tej formacji z ostatnich miesięcy podważają jednak wiarygodność buńczucznych deklaracji tej partii. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego jest bowiem tak długo prawicowe, jak długo tejże prawicowości nie musi potwierdzać czynami

W dwa lata – między wyborami parlamentarnymi w 2023 r. a prezydenckimi w 2025 r. – elektorat PiS skurczył się o niemal 2 mln wyborców. Karol Nawrocki ostatecznie wygrał wyścig o prezydenturę, ale dzięki zwolennikom Sławomira Mentzena oraz Grzegorza Brauna, a nie PiS-owskiej „bazie”. Co więcej, wbrew przewidywaniom niektórych ekspertów Konfederacja oraz Korona wyraźnie umocniły się na polskiej scenie politycznej, wprost rzucając wyzwanie Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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