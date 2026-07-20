Niemiecka gazeta o parach LGBT w Polsce: Są bez ochrony prawnej

Nawrocki poinformował w piątek, że zawetował regulację o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz ustawę zawierająca przepisy wprowadzające. – Mówiłem w czasie kampanii wyborczej, że jestem gotowy do rozmowy o ustawie regulującej status osoby najbliższej. Jednak zawsze podkreślałem, że nic, co jest quasi małżeństwem, nie może liczyć na moje wsparcie. Podobnie jest w przypadku adopcji dzieci przez pary homoseksualne – wyjaśnił.

Prezydent dodał, że za każdym razem podkreślał, iż "gdy rozwiązania realnie pomogą osobom w statusie osoby najbliższej na formalne administracyjne funkcjonowanie, a nie będą niosły za sobą ideologicznej presji czy próby podważania wyjątkowego statusu małżeństwa, to taką ustawę podpiszę".

Niemiecki dziennik o Nawrockim: Prawicowo-nacjonalistyczny prezydent

Jak podkreśla "Die Tageszeitung" w poniedziałkowym wydaniu, "to było jasne od samego początku: polski prawicowo-nacjonalistyczny prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę dotyczącą LGBTIQ. I właśnie to zrobił". Korespondentka lewicowej berlińskiej gazety Gabriele Lesser podkreśla, że celem zawetowanej ustawy było zapewnienie prawnej ochrony nieformalnych związków partnerskich.

"W przyszłości miało być możliwe zawarcie przed notariuszem umowy, która umożliwiłaby wspólne życie na zasadach podobnych do małżeństwa. UE, a także Europejski Trybunał Praw Człowieka, od dawna domagają się, by Polska dostosowała swoje prawo do standardów obowiązujących w UE" – czytamy w "Die Tageszeitung".

Jak zaznacza Lesser, Lewica "poszła na wiele ustępstw", aby przepisy mogły zostać przyjęte. Korespondentka gazeta zwraca uwagę, że projekt został rozszerzony na wszystkie związki partnerskie i nazwany "ustawą o statusie osoby najbliższej", zaś druga ustawa miała ułatwić wdrożenie wprowadzonych zmian w około 200 istniejących aktach prawnych.

"Do tej pory pary LGBTIQ w Polsce nie mają żadnej ochrony prawnej. Nie mogą nawet dostać informacji od lekarzy, gdy ich partner lub partnerka leży w szpitalu" – grzmi "Die Tageszeitung".

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