Rzecznik Konfederacji wskazał, jak "oszczędzić" na 800 plus

– Największym wyzwaniem dla kolejnego rządu będzie poradzenie sobie z deficytem budżetowym. Te wydatki są rozdmuchane do granic możliwości. Potrzebujemy rządu, który nie będzie pogarszał tej sytuacji. Myślę, że powinniśmy skończyć z takim poczuciem, że państwo jest od tego, żeby obiecywać kolejne programy, przekupując wyborców. To zrobił Donald Tusk, wprowadzając takie programy jak chociażby "babciowe" – mówił w programie "Graffiti" w Polsat News rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski.

– Trzeba ściąć bardzo wiele z tych wydatków. To są nie tylko programy socjalne. To są chociażby media publiczne, które moim zdaniem są tubą propagandową każdego kolejnego rządu. Na pewno te wydatki trzeba ścinać, bo dzisiaj to jest 300 miliardów deficytu. Ciężko będzie dojść do zrównoważonego budżetu – dodał.

800 plus. "Z tego możemy zejść"

Machulski podkreślił, że politycy Konfederacji starają się być realistami. – Nowa Nadzieja nie chce wyjść i powiedzieć: "zlikwidujemy 800 plus", pomimo że nie zgadzamy się z istnieniem tego programu, ale nie obiecamy tego wyborcom, bo zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie prezydent Karol Nawrocki nie podpisze takiego rozwiązania – stwierdził.

– Ale już na przykład Nowa Nadzieja, Sławomir Mentzen mówią o tym, że być może 800 plus dla tych najbogatszych to jest coś, z czego możemy zejść. Bo po co tym najbogatszym te dodatkowe 800 złotych? Im to naprawdę nie jest potrzebne, a to są jakieś oszczędności dla budżetu państwa – wskazał.

Pensja rodzicielska zamiast 800 plus

W ubiegłym tygodniu prezes stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki przedstawił propozycję zmian w programie 800 plus. Podkreślił, że nie chodzi o likwidację świadczenia.

Zgodnie z propozycją Rozwoju Plus, określoną jako "pensja rodzicielska", rodzice dzieci do ukończenia 3. roku życia otrzymywaliby świadczenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia netto. Obecnie to około 3600 zł miesięcznie. Po ukończeniu przez dziecko 3 lat rodzina nadal otrzymywałaby 800 plus.

Czytaj też:

Mentzen ostro o propozycji Morawieckiego. "Koniec z zadłużaniem nas na potęgę"