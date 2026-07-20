Tragiczna historia Noelii Castillo Ramos. Wiadomo skąd pochodził jeden ze sprawców

25-letnia Noelia Castillo Ramos z Barcelony została zbiorowo zgwałcona. Później próbowała odebrać sobie życie i została kaleką. Ostatecznie zmarła po przeprowadzeniu eutanazji.

Gwałt zbiorowy. Bezkarność sprawców i śmierć Noelii Castillo Ramos

Noelia, jako nieletnia, została zgwałcona w rządowym "ośrodku dla młodzieży" w Barcelonie. Hiszpańskie media milczały na temat narodowości sprawców. W efekcie traumy, która w związku z tym wystąpiła, w 2022 roku ofiara próbowała odebrać sobie życie, skacząc z budynku. Próba nie zakończyła się śmiercią, dziewczyna odniosła ciężkie obrażenia i została sparaliżowana od pasa w dół.

W 2024 roku Castillo Ramos złożyła wniosek o zgodę eutanazję wspomaganą, co jest dopuszczalne w hiszpańskim prawie. Jak wskazała cierpi na bóle i depresję. Specjalna komisja medyczna zatwierdziła jej wniosek. Pierwotnie miała odebrać sobie życie już w sierpniu 2024 roku, ale zdołał powstrzymać to jej ojciec, który wniósł sprzeciw prawny, poparty przez organizację Chrześcijańscy Prawnicy.

Ostatecznie jednak w lutym 2026 roku hiszpański ostatni organ sądowy w tej sprawie – Trybunał Konstytucyjny, odrzucił apelację ojca ofiary, orzekając, że "nie doszło do naruszenia praw podstawowych" i potwierdzając, że Noelia ma prawo do skorzystania z pomocy w eutanazji. Ofiara zbiorowego gwałtu poddała się eutanazji 26 marca 2026 roku.

Jednym ze sprawców Pakistańczyk

Wspierana przez stowarzyszenie Chrześcijańskich Prawników matka Noelii przekazała prokuraturze pamiętnik 25- latki, jaki córka przekazała jej przed śmiercią. Wynika z niego, że jeden ze sprawców był Pakistańczykiem.

Matka powiedziała, że ujawnienie informacji zawartych w dzienniku jest ostatnim dobrem, jakie może wyświadczyć swojej zmarłej córce i wyraziła nadzieję, że organy ścigania dotrą do przestępców, którzy w brutalny sposób przyczynili się do destrukcji zdrowia psychicznego jej dziecka.

– Zdecydowałam się ujawnić ludzi, którzy sprawili mojej córce tak wiele cierpienia. Robię to, ponieważ czuję, że tego by chciała. Noelia mówiła o gwałtach w telewizji i w dniu, kiedy zmarła dała mi swój pamiętnik, zrozumiałam wiele rzeczy – zaznaczyła Yolanda Ramos.

Jak wynika z pamiętnika Noeli, do jej krzywdy na zdrowiu umysłowym przyczyniły się dwa przypadki wykorzystania seksualnego. Sprawcą pierwszego z nich miał być młody Pakistańczyk, który w czasie utrzymywania relacji romantycznej z Noelią zmusił ją do odbycia stosunku erotycznego. Po raz drugi dziewczyna miała zostać zgwałcona przez trzech mężczyzn, po tym jak nawiązała znajomość z kelnerem, który ostatecznie odurzył ją i wspólnie z innymi sprawcami wykorzystał seksualnie. Po tym zdarzeniu młoda kobieta podjęła nieudaną próbę samobójczą.

"Boże, ten kontynent upadł tak nisko"

Tragiczna historia Castillo Ramos mrozi krew w żyłach i ponownie stawia pytanie, o to, czy niektóre współczesne europejskie państwa stoją po stronie ofiar, czy ich oprawców. Wniosek młodej Hiszpanki o eutanazję zwrócił zainteresowanie mediów po tym, jak udzieliła wywiadu tamtejszemu serwisowi informacyjnemu, w którym opowiedziała, dlaczego chce przestać żyć.

"Jedna z najbardziej obrzydliwych i żałosnych opowieści w historii tego, co przydarzyło się narodom europejskim. Gwałt zbiorowy dokonany przez migrantów i zaniedbanie przez państwo. Boże, ten kontynent upadł tak nisko" – napisał na X jeden z komentujących.

Hiszpania dopuszcza eutanazję

W Hiszpanii od 2021 roku legalna jest zarówno eutanazja dobrowolna, jak i eutanazja wspomagana. Dorośli z poważnymi i nieuleczalnymi schorzeniami, powodującymi nieznośne cierpienie, mogą podjąć decyzję o zakończeniu życia, pod warunkiem wyrażenia świadomej zgody.

Zgodnie z hiszpańskim prawem eutanazja dobrowolna oznacza, że lekarz podaje osobie zabijanej zastrzyk śmiercionośnej substancji, podczas gdy śmierć wspomagana oznacza, że lekarz podaje śmiercionośną substancję do samodzielnego przyjęcia.

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