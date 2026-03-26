"Mój dzień to horror i ból". 25-latka z Hiszpanii zostanie poddana eutanazji

Decyzja o wykonaniu zabiegu wspomaganej śmierci zapadła po trwającej blisko dwa lata procedurze i sporze sądowym.

Trauma i próba samobójcza

Kobieta dorastała w trudnych warunkach. Jej rodzice zmagali się z problemami psychicznymi i uzależnieniami, a część dzieciństwa spędziła w ośrodkach opiekuńczych. W 2022 roku padła ofiarą zbiorowego gwałtu. Wydarzenie to miało mieć istotny wpływ na jej późniejszy stan psychiczny.

Wkrótce po tym wydarzeniu kobieta podjęła próbę samobójczą – najpierw zażywając leki, a następnie skacząc z piątego piętra budynku. Przeżyła, jednak doznała poważnych obrażeń. W wyniku upadku Noelia Castillo Ramos została sparaliżowana. Od tego czasu była zależna od pomocy innych osób i zmagała się z przewlekłym bólem. – Mój dzień to horror i ból. Każdego dnia jest mi coraz trudniej to znosić – mówiła w jednym z wywiadów. – Chcę po prostu odejść w pokoju i przestać cierpieć – dodawała.

Lekarze uznali jej stan za ciężki i nieuleczalny.

Wniosek o eutanazję

W kwietniu 2024 roku kobieta złożyła formalny wniosek o eutanazję, zgodnie z obowiązującym w Hiszpanii prawem. Jej prośba została zatwierdzona przez komisję medyczną. Jak podkreślała w ostatnim z udzielonych wywiadów, decyzja była przemyślana: – To nie jest impuls. Nie widzę już dla siebie nadziei na poprawę – mówiła.

Decyzji sprzeciwiał się ojciec 25-latki. Przez blisko dwa lata podejmował próby zablokowania procedury, kierując sprawę do kolejnych instancji, w tym Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wszystkie instytucje podtrzymały jednak prawo kobiety do samodzielnej decyzji. – Szczęście ojca, matki czy siostry nie może być ważniejsze od mojego życia – mówiła Noelia. – Nie mogę być zakładniczką czyjegoś szczęścia – podkreślała.

Eutanazja zostanie przeprowadzona 26 marca 2026 roku. Hiszpania należy do państw europejskich, w których eutanazja jest legalna. Obowiązujące od 2021 roku przepisy dopuszczają ją w ściśle określonych przypadkach, po przejściu wieloetapowej procedury medycznej i prawnej.

