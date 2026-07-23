Dziennikarz znika z X. "Świetny pomysł", "nie wracaj"

Od początku wybuchu afery szpitalnej dziennikarz "Gazety Wyborczej" Wojciech Czuchnowski starał się udowodnić, że media Krzysztofa Stanowskiego wyolbrzymiły problem i manipulują faktami. Podważał wiarygodność i dobre intencje sygnalisty, który miał informować media o saloniku VIP. Opublikował też zdjęcia saloniku, gdzie oprócz wygodnych mebli, telewizora czy obrazu na ścianie, widać też, że w pokoju stoi szpitalne łóżko.

Po raporcie Najwyższej Izby Kontroli, który wykazał istnienie "pokoju łóżkowego", który nie był wyposażony w łóżka, tylko w telewizor, meble oraz aneks kuchenny i otwierany na kartę i kod tylko dla wybranych osób, Patryk Słowik oskarżył dziennikarza o kłamstwo. Czuchnowski jednak szedł w zaparte, twierdząc, że pokazał prawdę, a to dziennikarz Kanału Zero manipulował zdjęciami.

Wojciech Czuchnowski znika z X. "Być może na zawsze"

Teraz, niespodziewanie, Wojciech Czuchnowski poinformował, że wycofuje swoją aktywność na platformie X. Wrzucił jednak jeszcze jeden wpis dotyczący sprawy tzw. "dwóch wież".

"Mimo, że na jakiś czas (być może na zawsze) wycofałem się z aktywności na X, zrobię wyjątek. Załączam tu 4 strony z kuriozalnego uzasadnienia postanowienia o umorzeniu afery "Dwóch wież". Warto się zapoznać. A jutro w Wyborczej ciąg dalszy, czyli umorzenie wątku "koperty dla księdza". "Rzekomej" koperty:)" – napisał.

Pod postem pojawiła się lawina komentarzy, choć internauci byli bardziej zainteresowani decyzją o zniknięciu z X, nić treściami publikowanymi przez dziennikarza "Wyborczej"

"A skąd ta decyzja o wycofaniu się z X? Bo wyszło, że jesteś dziennikarską prostytutką na telefon, która dla ratowania obecnego wizerunku partii rządzącej postanowiła iść na wojnę o Szpital Południowy z Patrykiem Słowikiem i Emilem Jędrzejewskim?"; "Gdybyś chciał odejść zrobiłbyś to bez posta, nawet w takiej sprawie manipulujesz presstytutko"; "Nie wycofuj sie z X chłopie z Toba jest tutaj śmiesznie"; "Pomysł wycofania się z X jest świetny, proszę go kontynuować"; "Pańska nieobecność pozytywnie wpłynie na średni iloraz inteligencji na X. Życzę zdrowia!"; "Najpierw Kontek, teraz Czuchnowski... spieszcie się mieć bekę z szurów, tak szybko odchodzą..."; "Niech Pan tego nie robi, kto będzie nieudolnie, wbrew faktom bronił Koalicji obywatelskiej, jeśli nie Pan?"; "Kłamałeś w sprawie saloniku VIP. NIK Cię rozjechał. Dziękuję i żegnam. Nie wracaj na X" – czytamy w komentarzach.

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