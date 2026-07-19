Węgierska ruletka

Państwem, w którego poselskich ławach będą zasiadać przedstawiciele tylko jednej partii (TISZA), i jednocześnie krajem, który będzie posiadać dwóch prezydentów

K iedy premier Węgier Viktor Orbán w 2014 r. stwierdził na Uniwersytecie Letnim w Tusványos (Siedmiogród) – którego kolejna, XXXV już edycja właśnie w tym tygodniu przebiega – że nieliberalne systemy polityczne panujące w takich państwach, jak Chiny, Rosja czy Turcja, pod wieloma względami równie sprawnie obsługują oczekiwania swoich społeczeństw, jak ma to miejsce w przypadku demokracji parlamentarnych w Europie, wybuchł niemały międzynarodowy skandal. Pojawiły się oskarżenia, że w ten sposób premier Orbán zapowiada zaprowadzenie dyktatury we własnym kraju.