Australia legalizuje "wspomagane samobójstwo". Zmiany proponują konserwatyści

Według doniesień portalu cathnews.com, tym samym ustawa zalegalizuje eutanazję we wszystkich stanach i terytoriach Australii.

Prokurator generalna Marie-Clare Boothby przedstawiła projekt ustawy parlamentowi w czwartek. Premier Lia Finocchiaro oświadczyła, że gwarantuje jej uchwalenie. Głosowanie ma być kwestią sumienia parlamentarzystów.

Dostęp ograniczony do osób nieuleczalnie chorych

Ustawa stanowi, że tylko osoby nieuleczalnie chore, których przewidywana długość życia nie przekracza dwunastu miesięcy, będą uprawnione do wspomaganego samobójstwa. Lekarze nie mogą sami poruszać tej kwestii. Inicjatywa musi wyjść od pacjenta.

Terytorium Północne było pierwszą jurysdykcją na świecie, która legalnie zezwoliła na wspomagane samobójstwo w 1996 roku. Jednak Australijski Parlament Federalny uchylił tę ustawę zaledwie rok później, pozbawiając Terytorium Północne i Australijskie Terytorium Stołeczne ich uprawnień ustawodawczych w tym obszarze. Oba terytoria odzyskały je dopiero w 2022 roku.

Kościół ostrzega przed „puszką Pandory”

Kościół katolicki fundamentalnie odrzuca wspomagane samobójstwo. Rozróżnia rezygnację z nieproporcjonalnych środków przedłużających życie od celowego powodowania śmierci. Zamiast tego wzywa do rozszerzenia opieki paliatywnej i hospicyjnej, a także do wszechstronnego wsparcia dla osób ciężko chorych i umierających.

Biskup Darwin, Charles Gauci, ostrzegał przed „puszką Pandory” podczas dyskusji na temat możliwej legalizacji wspomaganego samobójstwa. Zamiast „szybkiego rozwiązania”, wyjaśnił, potrzebna jest lepsza opieka psychologiczna i paliatywna. Ponadto opowiadał się za kompleksową ochroną wolności sumienia pracowników medycznych i katolickich placówek służby zdrowia, które nie wykonują eutanazji.

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