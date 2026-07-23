Zapytano o politykę wobec Ukrainy. Oto priorytety wskazane przez Polaków

Polacy za najważniejszy cel w relacjach z Ukrainą uznają współpracę na rzecz bezpieczeństwa – wynika z najnowszego badania CBOS. Taką odpowiedź wskazało 61 proc. respondentów.

Drugim najczęściej wybieranym priorytetem jest budowanie dobrych relacji sąsiedzkich, które wskazało 46 proc. ankietowanych. Niewiele mniej, bo 43 proc., uważa, że jednym z głównych celów polskiej polityki wobec Ukrainy powinno być właściwe upamiętnienie ofiar rzezi wołyńskiej.

Odbudowa Ukrainy

Na kolejnych miejscach znalazły się działania związane z pozycją Polski i odbudową Ukrainy. Wzmocnienie roli Polski jako lidera w regionie Europy wskazało 41 proc. badanych, natomiast udział polskich firm w odbudowie Ukrainy poparło 40 proc. respondentów.

Znacznie mniejszym poparciem cieszą się kwestie związane z integracją europejską i wsparciem dla obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce. Przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej jako jeden z głównych celów wskazało 9 proc. uczestników badania, a wsparcie dla Ukraińców przebywających w Polsce – 7 proc.

Jedynie 5 proc. respondentów odpowiedziało, że nie ma zdania lub trudno im wskazać najważniejsze cele.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” zostało przeprowadzone przez CBOS w dniach 2–12 lipca 2026 roku na reprezentatywnej, imiennej próbie 938 dorosłych mieszkańców Polski wylosowanych z rejestru PESEL. Respondenci mogli wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi, dlatego wyniki nie sumują się do 100 proc.

Ukraina potrzebuje pieniędzy

Niedawno Politico, powołując się na wysokiego rangą pracownika Departamentu Obrony USA, informuje, że Ukraina chce pozyskać dodatkowe 20 mld dolarów, aby umocnić swoją przewagę nad Rosją na polu bitwy.



Wniosek o dodatkowe środki ma zostać złożony 18 czerwca na kolejnym spotkaniu Grupy Kontaktowej ds. Obronności Ukrainy. Kwestia ta została również poruszona przez ministra obrony Ukrainy Mychajło Fiodorowa i innych przedstawicieli rządu podczas serii spotkań z przedstawicielami Norwegii, Szwecji, Niemiec i Kanady.



Każdy z sojuszników Ukrainy ma zostać poproszony o przekazanie od 2 do 6 miliardów dolarów w formie darowizny lub pożyczki.



Te pieniądze mają zostać przeznaczone na obronę powietrzną, zwiększone składki na PURL, czyli program sponsorowany przez NATO, w ramach którego sojusznicy kupują broń dla Ukrainy od Stanów Zjednoczonych, a także na zakup dodatkowych bezzałogowych statków powietrznych, amunicji, sprzętu do walki elektronicznej, broni dalekiego zasięgu oraz na bezpośrednie zakupy od ukraińskich firm zbrojeniowych.

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