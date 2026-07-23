Podolak zapytany o blokowanie Polski w koalicji przeciwrakietowej. Zaskakująca reakcja

Dziesięć państw europejskich, w tym Ukraina, ogłosiło utworzenie nowej koalicji. Na liście nie ma Polski, a z medialnych doniesień wynika, że jest to efekt zabiegów Ukrainy.

W rozmowie z Wirtualną Polską Mychajło Podolak został zapytany, czy prawdą jest, że Kijów blokował Polskę i skąd taka decyzja. Odpowiedź doradcy Zełenskiego była jednak zaskakująca, gdyż zupełnie nie dotyczyła pytania.

– Rozumiemy wszystkie dyskusje – historyczne i humanitarne – które toczą się dziś w polskim społeczeństwie. Rozumiemy też, że częściowo są one elementem wewnętrznej debaty politycznej w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o współpracę między naszymi państwami, uważamy Polskę za bezwarunkowego partnera strategicznego – stwierdził Podolak.

Kijów blokował Polskę? Podolak ucieka przed pytaniem

Dziennikarz WP nie krył konsternacji i wskazał, że nie rozumie, co ta wypowiedź ma oznaczać, gdyż nie jest odpowiedzią na jego pytanie.

– Jesteśmy zainteresowani tym, by w ramach sojuszu Ukrainy i Polski rozwijać wzajemny handel, wspólną gospodarkę i wspólnie zarabiać w różnych sektorach – przede wszystkim w przemyśle obronnym. Dlatego Polska jest dla nas ważnym partnerem we wszystkich projektach – powtórzył w odpowiedzi Podolak.

Następnie ukraiński dyplomata stwierdził, że Polska jest ważnym partnerem inwestycyjnym, z którym warto tworzyć wspólne przedsiębiorstwa. – Jesteśmy sąsiadami i możemy razem zbudować bardzo silny sektor zbrojeniowy. Ukraina aktywnie współpracuje z polskimi partnerami na wielu płaszczyznach, a nasze relacje z rządem premiera Donalda Tuska są konstruktywne – stwierdził.

Dziennikarz WP nie kontynuował tego tematu. W dalszej części rozmowy Podolak stwierdził, że oba kraje są w stanie przejść przez obecne trudności "z godnością".

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