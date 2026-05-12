Spór o wybór sędziów. Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie

Trybunał Konstytucyjny zajął się we wtorek wnioskiem grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy zaskarżyli przepisy dotyczące procedury wyboru sędziów TK przez Sejm. Trybunał orzekł, że prezydent nie ma bezwzględnego obowiązku odebrania ślubowania od osoby wybranej na stanowisko sędziego TK.

13 marca Sejm wybrał sześć osób na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Część zasad tej procedury wynika z regulaminu Sejmu, czyli aktu wewnętrznego izby, a nie bezpośrednio z ustawy. We wniosku grupy posłów PiS zakwestionowano m.in. przepisy dotyczące trybu zgłaszania kandydatów i wyboru sędziów TK przez Sejm. Chodzi m.in. o większość głosów wymaganą do wyboru.

Orzeczenie TK nie oznacza, że osoby wybrane przez Sejm 13 marca tracą status sędziów. Wyrok może mieć jednak kluczowe znaczenie w sprawie czworga sędziów, którzy nie złożyli odpowiedniego ślubowania przed prezydentem, w związku z czym nie zostali dopuszczeni do wykonywania obowiązków w Trybunale.

"Ślubowanie" sędziów w Sejmie

9 kwietnia w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się zainicjowana przez wybranych w marcu przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego uroczystość "ślubowania". Sześcioro sędziów złożyło przysięgę "wobec prezydenta", choć Karola Nawrockiego nie było na miejscu. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wręczył sędziom sejmowe uchwały o wyborze na członków TK. W "ślubowaniu" w Sejmie udział wzięli: Marcin Dziurda, Krystian Markiewicz, Anna Korwin-Piotrowska i Maciej Taborowski, a także Magdalena Bentkowska oraz Dariusz Szostek, którzy tydzień wcześniej jako jedyni złożyli właściwą przysięgę w Pałacu Prezydenckim.

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie, w którym nakazał, aby właściwe polskie władze "powstrzymały się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm w dniu 13 marca 2026 r.". Wniosek do ETPCz złożyła grupa sędziów, która nie została dopuszczona do orzekania w TK.

Trybunał wskazał, że "do kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie należy orzekanie w zakresie ustroju konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej ani wykonywanie zadań sądu pracy. Nie może także zobowiązywać jakiegokolwiek polskiego organu, w tym rządu, do ingerowania w kompetencje najwyższego organu władzy sądowniczej, jakim jest Trybunał Konstytucyjny".

