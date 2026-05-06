"Nie należy do kompetencji ETPCz". Jest stanowisko TK

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) w Strasburgu wydał zabezpieczenie, w którym nakazał, aby właściwe polskie władze "powstrzymały się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm w dniu 13 marca 2026 r.".

Wniosek do ETPCz złożyła grupa sędziów, która nie została dopuszczona do orzekania w TK. Spór dotyczy m.in. skuteczności złożonego przez nich ślubowania oraz braku uznania ich statusu przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego.

"Europejski Trybunał Praw Człowieka rozstrzygnął jednoznacznie sprawę wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Państwo ma obowiązek usunięcia wszelkich przeszkód uniemożliwiających im orzekanie. Dotarło?" – skomentował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

Jest stanowisko Trybunału Konstytucyjnego

Co na to Trybunał Konstytucyjny? "Przypominamy, że do kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie należy orzekanie w zakresie ustroju konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej ani wykonywanie zadań sądu pracy. Nie może także zobowiązywać jakiegokolwiek polskiego organu, w tym rządu, do ingerowania w kompetencje najwyższego organu władzy sądowniczej, jakim jest Trybunał Konstytucyjny" – podkreślono w oświadczeniu, które pojawiło się na profilu TK na platformie X.

"Komunikat pełnomocnika skarżących jest autorską interpretacją skutków postanowienia ETPCz, które zostało opublikowane w mediach. Na marginesie informujemy, że nie mamy wiedzy, aby w tej sprawie toczyło się, a nawet aby wszczęto jakiekolwiek krajowe postępowanie sądowe. W myśl art. 35 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności nie wyczerpano tym samym drogi prawnej, która to przesłanka jest warunkiem złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka" – zauważono.

