Dochody Rosji z ropy i gazu rosną

Jak podaje Reuters, przyczyną wzrostu rosyjskich dochodów jest sytuacja na rynku surowców energetycznych po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Rosja, trzeci co do wielkości producent i eksporter ropy naftowej na świecie po Stanach Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej, stała się jednym z głównych beneficjentów wzrostu cen ropy naftowej spowodowanego wojną pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Izraelem przeciwko Iranowi.

Jednocześnie biorąc pod uwagę okres od początku tego roku, przychody z ropy naftowej i gazu wyniosły prawie 3 biliony rubli, co stanowi kwotę o około 30 proc. niższą niż w analogicznym okresie w 2025 r.

Budżet Rosji na 2026 rok przewiduje 8,92 biliona rubli dochodów z ropy naftowej i gazu. Łączne dochody budżetowe w tym roku prognozowane są na 40,283 biliona rubli.

Europa wróci do rosyjskiej ropy?

Agencja Bloomberg donosi, że Unia Europejska rozważa tymczasowe zamrożenie limitu cen na rosyjską ropę z powodu konfliktu w Zatoce Perskiej.

W zeszłym roku Unia Europejska ustanowiła mechanizm, który automatycznie ustala limit cen rosyjskiej ropy Urals na poziomie 15 proc. poniżej ceny rynkowej co sześć miesięcy. Kolejny przegląd ma nastąpić pod koniec lata.

Pułap cenowy oznacza zakaz świadczenia przez firmy zarejestrowane w UE usług związanych z transportem i ubezpieczaniem rosyjskiej ropy sprzedawanej powyżej ustalonego poziomu. Według agencji Bloomberg, rozważane przez Brukselę rozwiązanie zakłada utrzymanie obecnego limitu cenowego, który wynosi 44,1 dol. za baryłkę.

Wśród analizowanych opcji jest także zawieszenie automatycznego mechanizmu podwyżek do końca roku lub ograniczenie ewentualnego wzrostu pułapu do 60 dolarów za baryłkę.

Proponowane zmiany mogą wejść do 21. pakietu sankcji UE wobec Rosji nałożonych na nią w odpowiedzi na inwazję na Ukrainę. Projekt nowych restrykcji ma zostać formalnie przedstawiony na początku czerwca.

Czytaj też:

Rosjanom brakuje paliwa. Ograniczenia na stacjachCzytaj też:

"Nasi sąsiedzi z UE muszą zrozumieć". W tej kwestii Magyar mówi to samo, co Orban