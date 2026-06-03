Jak informuje serwis msk1.ru, na stacji sieci ORTK w podmoskiewskim Trojicku ogłoszono limit sprzedaży paliwa, w ramach którego jednorazowo można kupić nie więcej niż 60 litrów benzyny i 100 litrów oleju napędowego.

Koncerny Rosnieft i Tatnieft przekazały, że nie wprowadzono ogólnych ograniczeń, ale "w zależności od sytuacji limity mogą pojawiać się na poszczególnych stacjach". Z kolei Łukoil przekazał, że sprzedaje benzynę po 100 litrów na jedną osobę. Koncern nie wprowadził jednak limitów na olej napędowy. Natomiast Gazprom przekazał, że wprowadzono limity rzędu 100–150 litrów na jedną osobę, zarówno w przypadku oleju napędowego, jak i benzyny.

W tych obwodach Rosjanie kupią mniej paliwa

Jak podaje Vot Tak (rosyjskojęzyczna redakcja TVP), rosyjskie władze okupacyjne obwodu ługańskiego, a także administracja obwodów briańskiego i kurskiego od 2 czerwca br. wprowadziły limity sprzedaży paliw.

Okupacyjne Ministerstwo Paliw i Energetyki tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej przekazało, że "podjęto decyzję o ograniczeniu zbytu benzyny 95, 92 i oleju napędowego do nie więcej niż 20 litrów [na osobę]. Zakaz dotyczy też sprzedaży benzyny do kanistrów".

Ograniczenia zostały wprowadzone ze względu na gwałtowny wzrost zapotrzebowania na paliwo. Obostrzenia mają zostać odwołane po "stabilizacji sytuacji".

Rzecznik Kremla o możliwym końcu wojny

Tymczasem rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że wojna może zakończyć się z dnia na dzień. Ukraina musi spełnić tylko jeden warunek.

Pieskow wskazał, że warunkiem zakończenia wojny jest oddanie przez Ukrainę obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego oraz chersońskiego. Tereny te zostały nielegalnie zaanektowane przez Moskwę w 2022 roku.

– Jeśli chodzi o Zełenskiego i zakończenie wojny do końca roku, wojna może skończyć się do końca dnia. Mówiliśmy o tym wielokrotnie. Prezydent mówił o tym, gdy przemawiał w rosyjskim MSZ – powiedział rzecznik Kremla.

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