Blokada cieśniny Ormuz. Iran ogłosił się nowym supermocarstwem

– Dziś cieśnina Ormuz w pełni należy do narodu irańskiego i żaden statek ani tankowiec nie przepłynie przez nią bez pozwolenia Republiki Islamskiej – oświadczył Babaei, cytowany w niedzielę (10 maja) przez irańskie media państwowe. Dodał, że Iran stał się obecnie "czwartym supermocarstwem".

Wcześniej w niedzielę rzecznik armii irańskiej Mohammad Akraminia Stany Zjednoczone nie osiągnęły żadnego ze swoich celów i poniosły "klęskę" w wyniku ataku na Iran. Wskazał, że działania USA w regonie w regionie jedynie "wzmocniły jedność i solidarność wewnątrz" kraju".

Akraminia podkreślił również, że konflikt zmusił Iran do "wykorzystania geopolitycznego potencjału cieśniny Ormuz" i że Teheran "sprawuje teraz nad nią suwerenność". Jak dodał, każdy statek, który chce przepłynąć przez cieśninę, musi teraz "koordynować swoje działania z Iranem". Według rzecznika armii, podjęte kroki mogą przynieść państwu "wiele korzyści".

USA i Izrael rozpętały wojnę. Iran odpowiedział zamknięciem cieśniny Ormuz

Strategiczna cieśnina Ormuz pozostaje zablokowana od początku marca w odwecie za amerykańsko-izraelskie ataki na Iran, w których zginął m.in. najwyższy przywódca kraju, ajatollah Ali Chamenei.

Ponieważ przez Ormuz przechodzi ok. 20 proc. światowego zapotrzebowania na ropę naftową i 30 proc. eksportu gazu skroplonego (LNG), ceny energii wystrzeliły, osiągając poziomy niewidziane od początku pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r.

Wojna w Zatoce Perskiej winduje ceny ropy. Drogie tankowanie w Polsce

Wysoka cena ropy, która od dwóch miesięcy utrzymuje się powyżej 100 dolarów za baryłkę, wpływa na podwyżki cen paliw na stacjach, także w Polsce. Sytuacja zmusiła rząd do wprowadzenia cen urzędowych benzyny i oleju napędowego, które ustala minister energii.

Obecnie maksymalna cena dla benzyny 95 wynosi 6,35 zł/l, dla benzyny 98 – 6,85 zł/l, a dla oleju napędowego – 7,03 zł/l. Ceny te obowiązują do poniedziałku (11 maja).

Czytaj też:

Francuski statek zaatakowany w cieśninie Ormuz. Są ranni