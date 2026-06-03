"Istnieją podstawy do wydania wyroku skazującego". Ważna decyzja sądu ws. Kaczyńskiego

Chodzi o słowa prezesa PiS, które padły podczas posiedzenia sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa w marcu 2024 roku. Sprawa wróci teraz do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, który ponownie zajmie się procesem.

Słowa o "odrażających przestępstwach"

Postępowanie dotyczy wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego złożonej podczas przesłuchania przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Lider PiS powiedział wówczas o Krzysztofie Brejzie: – Znaczący polityk formacji opozycyjnej dopuszcza się bardzo poważnych, a przy tym odrażających przestępstw.

Po tych słowach europoseł Koalicji Obywatelskiej skierował przeciwko Kaczyńskiemu prywatny akt oskarżenia o zniesławienie. W związku z postępowaniem Sejm uchylił prezesowi PiS immunitet.

W styczniu sąd umorzył sprawę

W styczniu 2026 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia umorzył postępowanie wobec Jarosława Kaczyńskiego. Sąd uznał wprawdzie, że prezes PiS dopuścił się zarzucanego mu czynu, jednak ocenił, że jego społeczna szkodliwość była znikoma.

W ustnym uzasadnieniu sędzia Tomasz Trębicki wskazywał, że zachowanie Kaczyńskiego wyczerpało znamiona przestępstwa zniesławienia za pomocą środków masowego komunikowania, ale nie przekroczyło granicy odpowiedzialności karnej. W trakcie procesu Kaczyński przekonywał, że podczas przesłuchania przed komisją był zobowiązany do przedstawienia wszystkiego, co wiedział w sprawie. Tłumaczył również, że jako wicepremier odpowiedzialny za kwestie bezpieczeństwa uzyskał informacje o rzekomo bezprawnych i "moralnie odrażających" działaniach Brejzy.

Sąd odwoławczy: Ocena była wadliwa

Od styczniowego wyroku odwołał się Krzysztof Brejza. W środę sprawę rozpoznał Sąd Okręgowy w Warszawie. Sąd drugiej instancji zgodził się z oceną, że słowa wypowiedziane przez Jarosława Kaczyńskiego wypełniły znamiona przestępstwa zniesławienia. Uznał jednak, że sąd rejonowy wadliwie ocenił stopień społecznej szkodliwości czynu.

Jak wskazała sędzia Roszkowska-Matusik, sąd pierwszej instancji nie uwzględnił wszystkich kryteriów przewidzianych w art. 115 Kodeksu karnego, a część ustaleń opierał na błędnie ocenionych okolicznościach. – W ocenie sądu odwoławczego w tej sprawie istnieją podstawy dowodowe do wydania wyroku skazującego oskarżonego – podkreśliła sędzia w uzasadnieniu. Jednocześnie wyjaśniła, że sąd odwoławczy nie mógł sam wydać wyroku skazującego. Zgodnie z art. 454 Kodeksu postępowania karnego nie jest to możliwe, gdy w pierwszej instancji postępowanie zostało umorzone.

Po ogłoszeniu wyroku Krzysztof Brejza zamieścił komentarz w serwisie X. "Bum! Sprzed chwili: J. Kaczyński przegrywa z kretesem, to klęska całego systemu PiS" – napisał europoseł KO.

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