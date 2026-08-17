Paliwo w nocy potaniało. Nawet 1,29 zł mniej na litrze

Efekty kierowcy zobaczyli już na stacjach. W Warszawie ceny niektórych paliw spadły w ciągu kilku godzin o ponad złotówkę na litrze. Zgodnie z decyzją rządu do końca sierpnia w każdy dzień roboczy minister energii będzie publikował obwieszczenie określające maksymalne ceny paliw na kolejny dzień.

Na poniedziałek ustalono, że litr benzyny Pb95 może kosztować maksymalnie 6,41 zł, Pb98 – 7,20 zł, natomiast oleju napędowego – 7,37 zł.

Pierwsze efekty nowych przepisów można było zauważyć już w nocy z niedzieli na poniedziałek. Na wybranych stacjach w Warszawie ceny na pylonach zmieniły się znacząco. Na stacji Moya przy ul. Chełmżyńskiej diesel potaniał o 72 grosze na litrze. Jeszcze większą różnicę odnotowano w przypadku benzyny. Cena Pb95 spadła o 98 groszy, natomiast Pb98 aż o 1,29 zł na litrze. Część stacji nie czekała do północy i wcześniej dostosowała swoje cenniki do poziomów wynikających z rządowego obwieszczenia. Tak było m.in. na stacji BP przy ul. Łodygowej oraz Orlenie przy ul. Radzymińskiej.

Stacje mogą przy tym dobrowolnie obniżać ceny w dowolnym momencie. Przed wejściem w życie rządowych limitów ich poziom zależy przede wszystkim od kosztów paliwa w hurcie oraz polityki marżowej poszczególnych sieci.

Wrócił pakiet "Ceny Paliwa Niżej"

Obniżenie VAT oraz wprowadzenie maksymalnych cen to element przywróconego pakietu "Ceny Paliwa Niżej", który w poprzedniej odsłonie obowiązywał od końca marca do końca czerwca.

Mechanizm nie obejmuje jednak autogazu LPG. Rząd tłumaczy tę decyzję koniecznością ograniczenia kosztów dla budżetu państwa.

W poprzedniej odsłonie programu za sprzedaż paliwa powyżej maksymalnej ceny określonej w obwieszczeniu groziła kara sięgająca nawet 1 mln zł.