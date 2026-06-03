Jakie oszczędności zgromadził Kaczyński? Oto oświadczenie prezesa PiS

Jak co roku na stronie internetowej Sejmu opublikowano oświadczenia majątkowe posłów. Z oświadczenia Jarosława Kaczyńskiego wynika, że prezes PiS ma 363 tys. 406,99 zł oszczędności. Rok temu zadeklarował sumę większą o nieco ponad 17 tys. zł.

Polityk informuje w oświadczeniu, że posiada prawa do jednej trzeciej domu o powierzchni 150 m kw. Cała posiadłość jest natomiast warta 2,2 mln zł.

Kaczyński na przestrzeni ostatniego roku uzyskał 47 tys. 603,76 zł diety parlamentarnej. Jarosław Kaczyński otrzymał także 140 tys. 906,97 zł emerytury oraz 138 tys. 413,16 zł w ramach sejmowego uposażenia. Polityk posiada obecnie kredyt w Kasie SKOK im. Stefczyka. Na 31 grudnia 2025 r. miał do spłaty 29 tys. 660,49 zł. Prezes PiS jest ponadto przewodniczącym rady Fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego, jednak nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia.

Oświadczenie majątkowe Donalda Tuska

Jak wygląda sytuacja u Donalda Tuska?

Szef polskiego rządu w oświadczeniu majątkowym zadeklarował, że zgromadził na koncie 49 tys. 568 zł oraz 282 tys. 642 euro. W zeszłym roku premier wpisał w oświadczenie, że posiada 220 tys. zł oraz 290 tys. euro. Lider KO posiada również dwie polisy na życie i dożycie Allianz, każda o wartości 70 tys. zł.

Z oświadczenia wynika, że nie posiada domów, mieszkań i gospodarstw rolnych (wpisał "nie dotyczy" w tych rubrykach). Zadeklarował posiadanie zegarka Grand Seiko GMT z 2016 r., który jest wart ponad 10 tysięcy złotych.

Polityk otrzymał także emeryturę z Komisji Europejskiej w wysokości 71 tys. 282 zł, emeryturę z ZUS w wysokości 144 tys. 423 zł 77 gr i emeryturę belgijską — 2504,50 euro. Dodatkowo z kolei z tytułu praw autorskich premier zadeklarował uzyskanie łącznie 11 tys. 625 zł.

Ponadto Tusk otrzymał również dietę parlamentarną w wysokości 47 tys. 603 zł oraz wynagrodzenie z racji wykonywania funkcji premiera w wysokości 294 tys. 977 zł.

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