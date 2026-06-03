Oświadczenie majątkowe Donalda Tuska. Tak się skurczył majątek premiera

Szef polskiego rządu w oświadczeniu majątkowym zadeklarował, że zgromadził na koncie 49 tys. 568 zł oraz 282 tys. 642 euro. W zeszłym roku premier wpisał w oświadczenie, że posiada 220 tys. zł oraz 290 tys. euro. Lider KO posiada również dwie polisy na życie i dożycie Allianz, każda o wartości 70 tys. zł.

Z oświadczenia wynika, że nie posiada domów, mieszkań i gospodarstw rolnych (wpisał "nie dotyczy" w tych rubrykach). Zadeklarował posiadanie zegarka Grand Seiko GMT z 2016 r., który jest wart ponad 10 tysięcy złotych.

Polityk otrzymał także emeryturę z Komisji Europejskiej w wysokości 71 tys. 282 zł, emeryturę z ZUS w wysokości 144 tys. 423 zł 77 gr i emeryturę belgijską — 2504,50 euro. Dodatkowo z kolei z tytułu praw autorskich premier zadeklarował uzyskanie łącznie 11 tys. 625 zł.

Ponadto Tusk otrzymał również dietę parlamentarną w wysokości 47 tys. 603 zł oraz wynagrodzenie z racji wykonywania funkcji premiera w wysokości 294 tys. 977 zł.

Czytaj też:

Były poseł PO i lekarz oskarżony o korupcję. Chce poddać się karzeCzytaj też:

Żona Kierwińskiego z lukratywną posadą. Koalicjant zabrał głosCzytaj też:

Wakacje w Polsce zdrożeją. Rząd chce podnieść opłaty