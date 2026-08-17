"Piekło zamarzło". Nawet byli prezesi TK krytykują już Tuska

Prof. Marek Safjan i prof. Andrzej Zoll podkreślają znaczenie niezależności oraz odpowiedniego dystansu między działalnością polityczną a pełnieniem funkcji sędziego Trybunału.

Prof. Marek Safjan w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" opowiedział się za tym, by w Trybunale zasiadali prawnicy cieszący się niepodważalnym autorytetem i niezwiązani bezpośrednio z polityką. Jego zdaniem takie kryteria są szczególnie istotne przy wyborze osób mających pełnić funkcję sędziego TK.

Były prezes Trybunału odniósł się również do przepisów przewidujących czteroletnią przerwę między pełnieniem określonych funkcji a kandydowaniem do TK. Jak ocenił, choć regulacje te zostały zablokowane, kandydatury sędziów wybieranych w ostatnich miesiącach spełniały wymagane kryteria.

Safjan osobno ocenił kandydaturę Berka. Choć zaznaczył, że ceni go zarówno jako prawnika, jak i urzędnika, uznał jego kandydowanie do Trybunału za niewłaściwe. W jego ocenie "nie jest dobrym pomysłem", by właśnie w ten sposób kształtować skład TK.

Prof. Zoll: Fatalna praktyka

Do problemu politycznego charakteru części kandydatur odniósł się również prof. Andrzej Zoll. Były prezes Trybunału bardzo krytycznie ocenił dotychczasową praktykę zgłaszania kandydatów, określając ją jako "po prostu fatalną".

Zoll przypomniał przy tym przypadek wiceminister sprawiedliwości, która została sędzią TK bezpośrednio po odejściu z zajmowanego stanowiska. Jak podkreślił, sama ocena kompetencji konkretnej osoby nie wyczerpuje problemu. Wspomniana przez niego kandydatka była – jego zdaniem – bardzo zdolną osobą i dobrym sędzią, jednak równie ważne są zasady dotyczące przechodzenia z funkcji politycznych do Trybunału.

"Piekło zamarzło"

Wypowiedzi obu prawników mogą być zaskakujące, gdyż do tej pory popierali oni władzę Donalda Tuska i krytykowali opozycję. Prof. Safjan w 2025 roku opowiadał się wręcz za tym, aby nie przyjmować zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego po wyborach prezydenckich, gdyż ważności wyborów nie stwierdził "ważnie ukonstytuowany organ Sądu Najwyższego".

"Piekło zamarzło. Nawet oni, ci najbardziej usłużni?!" – napisał na portalu X Rafał Ziemkiewicz, komentując najnowsze wypowiedzi prof. Zolla i prof. Safjana.

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