Nauczyciele wyjdą na ulice. ZNP potwierdza protest przed Kancelarią Premiera

Manifestacja odbędzie się dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. ZNP domaga się przede wszystkim zmian w systemie wynagradzania i 15-procentowej podwyżki jako jednego z etapów dochodzenia do nowego modelu płac.

Prezes ZNP Sławomir Broniarz potwierdził w rozmowie z "Faktem", że dotychczasowe rozmowy z rządem nie doprowadziły do odwołania demonstracji. – Nasz protest pozostaje aktualny. Odbędzie się 31 sierpnia przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów – zapowiedział.

Szef ZNP nie kryje rozczarowania tempem negocjacji. Jak przekonuje, od spotkania z przedstawicielami władz 24 czerwca w praktyce niewiele się wydarzyło. – Nie ma rozmów ani dyskusji. W jednej z telewizji pani minister Nowacka zapowiedziała około 11-procentowe podwyżki, ale mam wrażenie, że była to bardziej medialna zapowiedź niż konkretna propozycja odpowiadająca rzeczywistej sytuacji – stwierdził Broniarz.

ZNP chce 15 proc. podwyżki

Spór nie dotyczy jednak wyłącznie wysokości przyszłorocznych podwyżek. ZNP od dawna zabiega o trwałe powiązanie pensji nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Zdaniem związkowców pozwoliłoby to zakończyć coroczne negocjacje dotyczące wzrostu płac.

– Bardzo zależy nam na powiązaniu systemu wynagradzania nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju. Uważamy, że byłoby to rozwiązanie modelowe i docelowe – podkreślił Broniarz.

ZNP proponuje, aby do nowego systemu dochodzić stopniowo przez dwa-trzy lata. Jednym z etapów miałaby być 15-procentowa podwyżka wynagrodzeń.

Związkowcy przypominają również o obywatelskiej inicjatywie "Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli" oraz deklaracjach składanych przed wyborami przez Koalicję Obywatelską.

MEN zapewnia natomiast, że pracuje nad trwałą reformą zasad wynagradzania. – Celem jest stworzenie stabilnego systemu powiązania wynagrodzeń nauczycieli ze wskaźnikami gospodarczymi, który zastąpi coroczne negocjacje dotyczące wysokości podwyżek – przekazywała w lipcu rzeczniczka MEN Ewelina Gorczyca.

Na razie deklaracje resortu nie przekonały ZNP. Jeśli nie dojdzie do przełomu, nauczyciele 31 sierpnia pojawią się przed KPRM.