Wakacje w Polsce zdrożeją. Rząd chce podnieść opłaty

Zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Zgodnie z propozycją MF, maksymalna stawka opłaty miejscowej wzrosłaby z 3,46 zł do 3,56 zł za dobę pobytu. W miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej limit miałby wzrosnąć z 4,89 zł do 5,03 zł dziennie.

Z kolei maksymalna opłata uzdrowiskowa wzrosłaby z 6,67 zł do 6,86 zł za dobę. Ostateczną wysokość opłat nadal ustalałyby rady gmin.

Projekt przewiduje również zmianę zasad poboru należności. Obowiązek pobierania opłat miałby zostać przeniesiony z inkasentów wyznaczanych przez samorządy na podmioty świadczące usługi zakwaterowania. Za wykonywanie tych obowiązków mogłyby one otrzymywać wynagrodzenie.

Choć podwyżki nie są ogromne, przy dłuższych wakacjach różnica może być zauważalna.

Opłaty turystyczne w górę. Urlop w Polsce będzie droższy

Resort proponuje także odejście od uzależniania obowiązku uiszczenia opłaty od celu pobytu. W praktyce oznaczałoby to likwidację części obecnych zwolnień, m.in. dla osób przebywających w miejscowościach turystycznych w celach służbowych. Jednocześnie z opłat zwolnione byłyby osoby przebywające w danej miejscowości dłużej niż 30 dni.

Projekt daje ponadto samorządom możliwość różnicowania stawek, np. ze względu na wiek turysty, cel pobytu lub lokalizację obiektu noclegowego.

W nowelizacji znalazła się również propozycja podniesienia z 1 tys. zł do 3 tys. zł progu wartości transakcji objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych.

Według aktualnych danych, opłatę miejscową pobiera ok. 300 spośród blisko 2,5 tys. gmin w Polsce. Możliwość jej poboru uzależniona jest m.in. od spełniania określonych wymogów środowiskowych, w tym dotyczących jakości powietrza.

Przepisy mówią, że gmina nie może żądać opłaty miejscowej, jeśli na jej obszarze jest już pobierana opłata uzdrowiskowa.

