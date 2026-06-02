Czarnek starł się z popularną telewizją. "Nie chcecie o tym mówić"

Podczas konferencji prasowej padło w stronę Czarnka pytanie o stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Sprawa jest o tyle kłopotliwa, że inicjatywa byłego premiera od dawna dzieli PiS.

– Jestem kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, nie interesują żadne stowarzyszenia. Twierdzę, że Prawo i Sprawiedliwość jest jedną wielką, szeroką partią, w której jest miejsce dla wszystkich, którzy mają również różne spojrzenie na detale, ale są na wspólnym fundamencie i żadne stowarzyszenia do tego nie są potrzebne – stwierdził Przemysław Czarnek na konferencji prasowej.

Czarnek do dziennikarza: To TVN-u nie interesuje

Następnie kandydat PiS na premiera zarzucił stacji TVN, że pomija milczeniem tematy niewygodne dla Koalicji Obywatelskiej.

– My dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której upada służba zdrowia, o czym nie mówicie w TVN-ie. Jesteśmy w sytuacji, w której NFZ Tuska nie chce płacić potężnych milionów złotych dla szpitali powiatowych, które upadają. Nie chcecie o tym mówić w TVN-ie. Jesteśmy w sytuacji, w której bezrobocie rośnie, zwłaszcza wśród najmłodszych, najszybciej w Europie. Nie chcecie o tym mówić w TVN-ie – mówił Czarnek.

– Jesteśmy w sytuacji, w której prąd w Polsce jest najdroższy w Unii Europejskiej w stosunku do siły nabywczej. Nie chcecie o tym mówić TVN-ie. Jest wiele rzeczy, którym TVN mógłby się zająć. Naprawdę najmniej ważną rzeczą i najmniej interesującą Polaków jest stowarzyszenie pana Morawieckiego – dodał.

Złe wieści dla Morawieckiego. Chodzi o jego stowarzyszenie

Na jakie poparcie mogłoby liczyć stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, gdyby zdecydowało się na samodzielny start w wyborach? W połowie maja badanie na ten temat zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET. Jego uczestnikom zadano następujące pytanie: "Czy gdyby ugrupowanie polityczne Mateusza Morawieckiego wystartowało w wyborach do Sejmu, rozważyłbyś oddanie na nie głosu?".

Na tak zadane pytanie odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 8,6 proc. respondentów, z kolei "raczej tak" – 12,1 proc. Oznacza to, że co piąty Polak (20,7 proc.) rozważyłby oddanie głosu na partię Morawieckiego.

Negatywne odpowiedzi stanowią jednak zdecydowaną większość. Aż 49,1 proc. uczestników badania zadeklarowało, że "zdecydowanie nie" wzięłoby pod uwagę takiej decyzji wyborczej. Odpowiedź "raczej nie" wybrało z kolei 18,7 proc. uczestników sondażu.

Sprecyzowanej opinii w tej sprawie nie ma 11,5 proc. ankietowanych.

Czytaj też:

Europoseł PiS na celowniku Żurka. Jest wniosek o zatrzymanieCzytaj też:

Chcą odwołać Kierwińskiego. "To nawet zabawne"