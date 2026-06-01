Chcą odwołać Kierwińskiego. "To nawet zabawne"

O wniosku dotyczącym wotum nieufności względem ministra poinformował Mariusz Błaszczak z PiS.

"Dość chaosu i kompromitacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dziś złożyliśmy wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego. Chaos w służbach, bezradność państwa wobec serii fałszywych alarmów, kompromitacja związana z tzw. „transkrypcją” oraz pamiętny „pogłos” – to tylko część długiej listy powodów, dla których Marcin Kierwiński nie powinien dalej pełnić funkcji ministra. Bezpieczeństwo Polaków wymaga kompetencji, odpowiedzialności i skuteczności. Tego dziś w resorcie spraw wewnętrznych brakuje" – napisał polityk w mediach społecznościowych.

"Chaos w służbach. Seria kompromitacji. Państwo, które nie potrafi skutecznie reagować na zagrożenia. Marcin Kierwiński stał się symbolem nieudolności tego rządu. Bezpieczeństwo Polaków nie może być zakładnikiem politycznych nominacji. Im szybciej odejdzie, tym lepiej dla państwa" – dodaje Marlena Maląg.

Te zarzuty odrzuca jednak sam minister. "Błaszczak pochwalił się, że PiS złożył wobec mnie wniosek o wotum nieufności. To nawet zabawne, że czyni to człowiek, któremu miłośniczka jazdy konnej znalazła 6-metrową ruską rakietę w lesie. Po pół roku!" – napisał Marcin Kierwiński w serwisie X.

Żona Kierwińskiego z lukratywną posadą

"Gazeta Wyborcza" opisuje w poniedziałek, jak Koleje Mazowieckie stały się "łupem polityków". Dziennik zwrócił uwagę na szczegółowe wydatki spółki, której właścicielem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wśród tzw. kosztów osobowych znalazło się m.in. nazwisko warszawskiej radnej Koalicji Obywatelskiej Agnieszki Gierzyńskiej-Kierwińskiej, która pełni funkcję dyrektora ds. strategii i rozwoju. Prywatnie jest to żona Marcina Kierwińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz sekretarza generalnego Koalicji Obywatelskiej i przewodniczącego warszawskiego regionu KO.

Gierzyńska-Kierwińska jest magistrem politologii. Studiowała także administrację publiczną oraz marketing. W latach 2002-2024 była radną dzielnicy Śródmieście. Pracowała m.in. w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Prowadziła polskie biuro eTwinning/Erasmus. Od 2024 r. jest radną Warszawy.

Seria fałszywych alarmów. Kierwiński: Kolejne zatrzymania