Wassermann: Maciej Stuhr publicznie żartował ze śmierci mojego ojca

W rozmowie z Polsat News Wasserman była pytana o sytuację w Krakowie po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta. Polityk stwierdziła, że między PiS a Konfederacją nie ma żadnych zaawansowanych rozmów dotyczących wyborów. Jak ocenia, prawica marnuje w ten sposób szansę na pokazanie, że jest zdolna zarządzać wielkim miastem.

– Kraków to jest bardzo trudne miasto dla PiS. Nasz kandydat wywołuje bardzo dużo emocji po drugiej stronie, więc trzeba się zastanowić, czy możemy wskazać kogoś, kto ma większą szansę – mówiła.

Wassermann: Maciej Stuhr obrażał mojego ojca

Polityk przekonuje, że Kraków jest bardzo trudnym miastem dla PiS. - Kraków ma chyba największą ilość wyższych uczelni w Polsce i każdy polityk KO wchodzi tam bez problemu. Dla polityka PiS nie ma możliwości wynajęcia sali. To nie jest tak, że studenci protestują. Robi to rektor, ale najlepiej rękami jakiegoś studenta czy stowarzyszenia, które bardzo głośno krzyczy, że sobie nas nie życzy. Te grupy kształtują pewnego rodzaju modę i tak się to przyjęło - stwierdziła.

Wassermann wskazała na środowisko artystów i celebrytów, które jest radykalnie antypisowskie w mieście. Prowadzący rozmowę Piotr Witwicki stwierdził wówczas, że pomysł minister kultury dot. minimalnych emerytur dla artystów wywołał olbrzymie emocje w PiS.

- Proszę powiedzieć, kto tę dyskusję rozpoczął? Jak jest jakakolwiek impreza czy gala, to nie komentujemy zdolności jednego czy drugiego aktora, ponieważ się na tym nie znamy. Natomiast wychodzi jeden, drugi, trzeci, piąty aktor i on zaczyna sobie po nas jechać bardzo wulgarnie, bo uważa, że mu wolno. Jeżeli wchodzi w dyskurs polityczny, sam go wywołuje, to dostaje odpowiedź – odparła Wassermann.

- Proszę popatrzeć, jak raz po raz wychodził ktoś, czy to był kabaret, czy to była gala Fryderyków, czy cokolwiek innego... Bardzo często to były teksty naprawdę poniżej pasa. Czy ja kiedykolwiek żartowałam z bardzo trudnej i ciężkiej choroby oraz rehabilitacji Jerzego Stuhra? Maciej Stuhr żartował sobie ze śmierci mojego ojca i to publicznie. To jest ta zasadnicza różnica między nami. I nie dotyczyło to tylko tego jednego przypadku – podkreśliła. Zbigniew Wassermann, ojciec posłanki PiS, zginął w katastrofie smoleńskiej.

