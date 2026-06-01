Obowiązkowa apteczka samochodowa? Jasne stanowisko ministerstwa

"Ministerstwo Infrastruktury dementując nieprawdziwe doniesienia medialne, informuje, że od 1 czerwca 2026 roku nie wchodzi w życie obowiązek wyposażenia samochodów osobowych w apteczki pierwszej pomocy" – przekazał resort na platformie X.

Obowiązkowa apteczka w samochodzie? Ministerstwo chce wprowadzenia

20 maja Ministerstwo Infrastruktury przekazało, że pracuje nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Rzecznik prasowa resortu infrastruktury Anna Szumańska, przekazała wówczas w rozmowie z PAP, że projekt jest na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych.

Zmiany dotyczyłyby m.in. wprowadzenia obowiązku wyposażania samochodów osobowych w apteczkę pierwszej pomocy.

Anna Szumańska wyjaśniła, że "wprowadzenie obowiązku wyposażenia samochodów osobowych w apteczkę doraźnej pomocy zagwarantuje szeroki dostęp do podstawowych środków niesienia pierwszej pomocy w każdej sytuacji i miejscu".

Rzecznik Ministerstwa Infrastruktury dodała, że już obecnie, pomimo braku nakazu posiadania apteczki w samochodzie osobowym, wielu kierowców wyposaża w nią pojazd.

Szczegółowy zakres nowych rozwiązań oraz termin ich wdrożenia, będzie zależny od propozycji i uwag zgłaszanych w ramach konsultacji.

Anna Szumańska przekazała PAP, że resort infrastruktury planuje rozłożenie wymogu wyposażania apteczek w czasie, tak aby nie powodować chwilowego, znaczącego zwiększenia popytu rynkowego na apteczki.

