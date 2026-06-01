Petru jednak nie wejdzie do rządu? Minister przecina spekulacje

RMF FM informowało w środę, że Ryszard Petru zostanie w tym tygodniu powołany na wiceministra rozwoju.

– Chcę mieć wpływ na rzeczywistość w ten czy inny sposób. Jestem szefem sejmowej Komisji do Spraw Deregulacji i nie narzekam, natomiast bez wątpienia każdy z nas mógłby zrobić więcej, ale również w ramach swoich obowiązków, które dzisiaj realizuje. Stanowiska są ważne, jak długo mogą się przełożyć na realny wpływ na rzeczywistość – mówił niedawno na antenie RMF FM polityk.

Ryszard Petru to były przewodniczący partii Nowoczesna. W 2023 roku dostał się do Sejmu z list Trzeciej Drogi. Po rozpadzie Polski 2050 dołączył do klubu parlamentarnego Centrum. Klub Centrum powstał w lutym. Przystąpiło do niego 15 posłów, którzy wcześniej należeli do Polski 2050, m.in. są to Paulina Hennig-Kloska, Rafał Kasprzyk, Ryszard Petru czy Aleksandra Leo. Współpracę z klubem ogłosiło również trzech senatorów Polski 2050 i jej jedyny europoseł, Michał Kobosko.

Wcześniej – w latach 1997-2000 – Ryszard Petru pełnił funkcję doradcy Leszka Balcerowicza w resorcie finansów. Później pracował m.in. w Banku Światowym.

Ryszard Petru nie dołączy do rządu? Andrzej Domański zabrał głos

Do doniesień dotyczących awansu Ryszarda Petru na stanowisko wiceministra rozwoju odniósł się minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, który jest jednocześnie szefem resortu rozwoju.

– Nie ma takiego ustalenia, by Ryszard Petru miał zostać wiceministrem w którymkolwiek resorcie – powiedział Andrzej Domański podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

