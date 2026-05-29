Będzie nowa partia. "Przed wyborami"

Wiceszefowa klubu Centrum Aleksandra Leo potwierdziła w Radia ZET, że do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych klub parlamentarny Centrum stanie się pełnoprawną partią.– Rozmawiamy z innymi posłami. Nasz klub jest otwarty, zapraszamy do dołączenia. Rozmowy są prowadzone. (...) Wreszcie udało się zarejestrować stowarzyszenie – mówi posłanka.

Leo wypowiedziała się również na temat tematu przyznania posady wiceministra dla Centrum. – Nie jest plotką to, że rozmowy są prowadzone. Na stole leży kilka obszarów, którymi Centrum chciałoby się zająć i wziąć odpowiedzialność – wskazuje. Poseł uważa, że sprawiedliwe byłoby również przyznanie Centrum stanowiska wicemarszałka. – Jesteśmy 15-osobowym klubem, jak Polska 2050, która wicemarszałka ma. Wszystkie klub w Sejmie mają swojego wicemarszałka, tylko PiS się nie zdecydował – dodaje.

Petru jednak nie będzie wiceministrem?

Nominacja Ryszarda Petru na wiceministra rozwoju do tej pory nie doszła do skutku. Okazuje się, że minister nie wysłał wniosku w tej sprawie do premiera. Klub Centrum zapowiada, że nie rezygnuje z pakietu stanowisk negocjowanego z premierem.

Jednak rzecznik rządu na pytanie, czy premier powołał Ryszarda Petru, powiedział, że nie. "Jak się okazuje, nawet gdyby chciał, nie miał jak tego zrobić, ponieważ potencjalny szef polityka Centrum Andrzej Domański nie wysłał do niego wniosku w sprawie tej nominacji. A zgodnie z art. 37 ustawy o Radzie Ministrów premier mianuje sekretarzy i podsekretarzy stanu na wniosek właściwego ministra. Tymczasem szef resortu rozwoju o to nie wystąpił i nie było takich ustaleń. To jednak nie przekreśla nominacji, bo klub Centrum nie składa broni" – opisuje Wirtualna Polską.

– Bardzo szanuję Ryszarda Petru, znamy się 20 lat, wykonał olbrzymią pracę w komisji gospodarki, podzielamy probiznesowe podejście, ale nie ma takiego ustalenia – mówi minister Andrzej Domański, pytany o wniosek nominacyjny w sprawie polityka Centrum.

