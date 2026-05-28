Schetyna: Doświadczenie Petru jest bardzo istotne

Ryszard Petru wiceministrem gospodarki? – Jego doświadczenie na pewno jest bardzo istotne. To duże ministerstwo prowadzone przez min. Domańskiego. Tam na pewno jest sporo pracy. Doświadczony polityk, osoba po politycznych przejściach i to zawsze jest dobrą inwestycją w jakość pracy ministerstwa – ocenił senator KO Grzegorz Schetyna w Radiu Zet.

Schetyna "nie ma wrażenia", że były szef Nowoczesnej jest "harcownikiem czy osobą szczególnie trudną w relacjach". – Ma sposób samodzielnego myślenia, ma też doświadczenia, przechodził przez wiele zakrętów i może wykorzystać swoje doświadczenie – ocenia polityk KO.

Petru w rządzie?

Z nieoficjalnych informacji RMF FM wynika, że Ryszard Petru zostanie w przyszłym tygodniu powołany na wiceministra rozwoju. "Nominacja dla Petru jest już w Kancelarii Premiera i czeka tylko na podpis Donalda Tuska" – przekazała rozgłośnia.

– Chcę mieć wpływ na rzeczywistość w ten czy inny sposób. Jestem szefem sejmowej Komisji do Spraw Deregulacji i nie narzekam, natomiast bez wątpienia każdy z nas mógłby zrobić więcej, ale również w ramach swoich obowiązków, które dzisiaj realizuje. Stanowiska są ważne, jak długo mogą się przełożyć na realny wpływ na rzeczywistość – mówił w zeszłym tygodniu na antenie RMF FM Petru.

W latach 1997-2000 Ryszard Petru pełnił funkcję doradcy Leszka Balcerowicza w resorcie finansów. Później pracował m.in. w Banku Światowym. W 2015 r. założył partię Nowoczesna. Wówczas pierwszy raz dostał się do Sejmu. Dość szybko stracił przywództwo w partii i wrócił do biznesu. Do parlamentu wrócił w 2023 r., startując z list Trzeciej Drogi.

Petru będzie kolejnym politykiem klubu Centrum, który otrzyma rządowe stanowisko. We wtorek (26 maja) wiceszefową resortu sportu i turystyki została poseł Żaneta Cwalina-Śliwowska.

