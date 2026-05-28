Jest nowa prezes Poczty Polskiej. Mówi wprost o zwolnieniach

Funkcję obejmie 1 czerwca 2026 roku. To koniec krótkiej, ale burzliwej kadencji Sebastiana Mikosza, który został odwołany pod koniec marca. W nowym zarządzie znaleźli się także Sławomir Żurawski jako wiceprezes ds. operacyjnych, Marek Mąkosa jako wiceprezes ds. sprzedaży oraz Grzegorz Latosiński jako wiceprezes ds. IT. Nie rozstrzygnięto natomiast konkursu na stanowisko wiceprezesa ds. finansów.

Koniec kadencji Sebastiana Mikosza

Odwołanie Sebastiana Mikosza było dużym zaskoczeniem. Ministerstwo Aktywów Państwowych tłumaczyło decyzję potrzebą "zapewnienia zgodności polityki zarządczej spółki z celami właścicielskimi" oraz koniecznością skuteczniejszej realizacji planu transformacji Poczty Polskiej. Resort zwracał uwagę m.in. na zbyt wolne tempo zmian, problemy z terminowością dostaw oraz napięte relacje zarządu ze związkami zawodowymi i pracownikami.

Sam Mikosz podkreślał jednak, że obejmował Pocztę w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Jak mówił, kiedy przejmował spółkę, ta miała ponad 700 mln zł straty i problemy z płynnością finansową.

"Nie mam planu przeprowadzenia zwolnień"

Jeszcze przed oficjalnym powołaniem Magdalena Gaj udzieliła wywiadu "Rzeczpospolitej", w którym przedstawiła swoje pierwsze plany dotyczące spółki. – Nie mam planu przeprowadzenia zwolnień – zapewniała. Jak zaznaczyła, największa restrukturyzacja została już przeprowadzona za poprzedniego prezesa i objęła około 8 tys. osób. Nowa prezes podkreślała, że jednym z jej głównych celów będzie poprawa relacji z pracownikami i odbudowa dialogu społecznego.

Gaj zwraca uwagę, że Poczta Polska stoi dziś przed koniecznością pogodzenia tradycyjnych usług z cyfrową transformacją. – Istotne jest wypracowanie modelu funkcjonowania jej w dotychczasowym sposobie dostarczania poczty, ale w połączeniu z innowacją, jaką są e-doręczenia – podkreślała.

Poczta Polska przed ogromnymi wyzwaniami

Poczta Polska od lat traci rynek tradycyjnych listów, przegrywa walkę o klientów kurierskich i nadrabia zaległości cyfrowe. Poprzedni zarząd rozpoczął szeroki program transformacji. Obejmował on m.in. program dobrowolnych odejść, który miał objąć około 15 proc. załogi, czyli ponad 9 tys. pracowników. Spółka próbowała również wzmocnić swoją pozycję na rynku paczkowym, m.in. poprzez przejęcie Orlen Paczki, ale rozmowy zakończyły się niepowodzeniem.

Magdalena Gaj zapowiada, że konkretną strategię dla spółki przedstawi po pierwszych tygodniach pracy. Na razie deklaruje przede wszystkim poprawę jakości usług, odbudowę relacji z pracownikami i rozwój nowoczesnych usług cyfrowych.

