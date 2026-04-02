Poczta Polska chwali się zyskiem. W tle wielkie zwolnienia

Poczta Polska zakończyła 2025 rok z wynikiem netto na poziomie 469 mln zł. To wyraźna różnica w porównaniu do roku 2024. Wtedy spółka notowała 213 mln zł straty.

Dlaczego rok 2025 wygląda tak dobrze? "Spółka otrzymała rekompensaty za świadczenie usług powszechnych – za rok 2023 było to 963 mln zł, za rok 2024 – 954 mln zł. Bez tych pieniędzy z budżetu państwa obraz finansowy Poczty wyglądałby zupełnie inaczej. Przychody ze sprzedaży przekroczyły co prawda 6,8 mld zł, ale urosły zaledwie o 1 proc. rok do roku" – opisuje serwis superbiznes.se.pl.

Problem w tym, że w samym tylko 2025 roku zatrudnienie w Poczcie Polskiej spadło o około 8,5 tys. etatów. W ostatnich latach z firm odeszło ponad 4 tys. listonoszy.

Zarząd PP przekonuje, że to "planu transformacji". "W rzeczywistości oznacza to tysiące rodzin, które straciły stabilne zatrudnienie w publicznej instytucji. Wiceprezes Wiesław Strąk przyznał wprost, że koszty wzrostu wynagrodzeń obciążyły wynik na sprzedaży kwotą 400 mln zł. Innymi słowy – podwyżki dla pracowników traktuje się jako problem, a nie jako normalne zobowiązanie wobec ludzi. Zarząd chwali się, że średnie wynagrodzenie w spółce wzrosło o 11,6 proc., czyli o ponad 650 zł brutto. Nowa średnia to 6250 zł brutto miesięcznie. Przeliczmy to na netto – to niewiele ponad 4500 zł 'na rękę'. Za tyle pracownik Poczty Polskiej ma obsługiwać codziennie setki klientów, dźwigać paczki, przemierzać kilometry tras doręczeń – niezależnie od pogody. W kraju, gdzie inflacja przez ostatnie lata pożerała oszczędności, taka podwyżka to wciąż za mało, by mówić o godnym wynagrodzeniu w publicznej spółce Skarbu Państwa" – czytamy.

Poczta Polska planuje w 2026 roku inwestycje rzędu 500–600 mln zł.

Wstrząs w Poczcie Polskiej. Odwołany prezes nie kryje zaskoczenia

Rada nadzorcza Poczty Polskiej odwołała pod koniec marca Sebastiana Mikosza z funkcji prezesa zarządu spółki. "Wniosek o odwołanie został uzasadniony potrzebą zapewnienia zgodności polityki zarządczej spółki z celami właścicielskimi oraz koniecznością skutecznej realizacji założeń strategicznych, w tym odbudowy pozycji rynkowej spółki" – przekazano w komunikacie, który pojawił się na profilach Ministerstwa Aktywów Państwowych w mediach społecznościowych.

"Sprawna realizacja Planu Transformacji wymaga jasnych decyzji zarządczych oraz skutecznego dialogu z właścicielem, pracownikami i stroną społeczną oraz innymi interesariuszami" – dodano.