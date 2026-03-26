Wstrząs w Poczcie Polskiej. Odwołany prezes nie kryje zaskoczenia

Rada nadzorcza Poczty Polskiej odwołała w środę Sebastiana Mikosza z funkcji prezesa zarządu spółki. "Wniosek o odwołanie został uzasadniony potrzebą zapewnienia zgodności polityki zarządczej spółki z celami właścicielskimi oraz koniecznością skutecznej realizacji założeń strategicznych, w tym odbudowy pozycji rynkowej spółki" – przekazano w komunikacie, który pojawił się na profilach Ministerstwa Aktywów Państwowych w mediach społecznościowych.

"Sprawna realizacja Planu Transformacji wymaga jasnych decyzji zarządczych oraz skutecznego dialogu z właścicielem, pracownikami i stroną społeczną oraz innymi interesariuszami" – dodano.

twitter

Sebastian Mikosz został powołany na stanowisko prezesa Poczty Polskiej 25 marca 2024 r. Wcześniej, od 15 lutego 2024 r., pełnił funkcję p.o. prezesa, będąc oddelegowanym z rady nadzorczej do kierowania spółką. Wcześniej był m.in. prezesem PLL LOT.

Odwołany prezes Poczty Polskiej komentuje

– Decyzje właścicielskie, w tym dotyczące zmian personalnych, są naturalnym elementem funkcjonowania każdej spółki. Niemniej jednak przyznaję, że decyzja o moim odwołaniu dokładnie w drugą rocznicę mojego powołania jest dla mnie zaskoczeniem, szczególnie w momencie poprzedzającym przekazanie opinii publicznej oraz pracownikom informacji o wynikach spółki za 2025 rok – skomentował Mikosz w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Zauważył, że kiedy został prezesem, Poczta Polska miała ponad 700 mln zł straty. – Po dwóch latach Poczta Polska, a także wszystkie spółki z grupy będą na plusie, a sytuacja płynnościowa jest co najmniej ustabilizowana. To efekt konsekwentnej pracy całego zespołu oraz wdrażania zmian, które pozwoliły wejść organizacji na ścieżkę stabilnego wzrostu – podkreślił.

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy na rynku krajowym. Jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całej Polsce. Firma dostarcza rocznie 800 mln listów i 80 mln paczek.

