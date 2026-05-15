Abonament miał zniknąć, ale zamiast tego wzrośnie
Ekonomia

Telewizja, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay / Alehandra13 / Domena publiczna
Od 2027 roku miał zniknąć abonament RTV. Nie ma już na to wielkich szans, za to najprawdopodobniej podniesiona zostanie stawka opłaty.

Rządzący obiecywali, że abonament RTV zostanie zastąpiony dotacją budżetową. Co roku państwo miałoby płacić na misję publiczną co najmniej 2,5 mld zł.

Pod koniec kwietnia minister kultury Marta Cienkowska zapowiedzieła: – Na początku maja wysyłamy ustawę już z gotowym tekstem, gotowym uzasadnieniem, z gotową oceną skutków regulacji na Komitet Stały Rady Ministrów.

Projekt zmian w ustawie o radiofonii i telewizji zakłada m.in. likwidację abonamentu RTV. "Jest połowa maja i na razie SKRM nie zajęła się projektem ustawy. Maleją szanse na to, że abonament RTV zniknie od 2027 r. W dodatku ma zostać podniesiona — tak zdecydowała w środę 13 maja Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji" – zauważa "Fakt".

Obecnie miesięczny abonament za radio wynosi 9,50 zł, od 1 stycznia 2027 r. ma wzrosnąć do 10,80 zł.

Teraz opłata za jeden miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 30,50 zł miesięcznie. Od 1 stycznia 2027 r. ma wynieść 34,50 zł miesięcznie.

Opłacając abonament za 2026 r. za cały rok z góry można skorzystać z 10 proc. zniżki; za dwa miesiące z góry zniżkę w wysokości 3 proc., za trzy miesiące w wysokości 4 proc., a za pół roku w wysokości 5 proc.

Rosną kary

Wraz z podwyżką stawek wzrosną opłaty za nieuiszczenie abonamentu RTV. Taka kara wynosi 30-krotność miesięcznej opłaty. Obecnie, w przypadku odbiornika telewizyjnego jest to 915 zł, a dla odbiornika radiowego 285 zł. Po zmianach kara od 1 stycznia 2027 r. za nieopłacenie abonamentu za telewizor wyniesie 1 035 zł, za radio – 324 zł.

KRRiT przypomina w komunikacie, że rejestracji odbiorników dokonuje się w placówkach pocztowych lub przez stronę internetową Poczty Polskiej w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie odbiornika.

Źródło: Fakt
