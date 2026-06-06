Ruszył casting do nowej edycji hitu TVN. "Jeśli potrafisz kłamać i manipulować"

Format "The Traitors. Zdrajcy" bije rekordy popularności na antenie TVN. Program oparty jest na wyrafinowanej strategii, blefie i psychologicznej grze, gdzie "lojalni" muszą wytropić grupę "zdrajców". Po drodze wykonują fizyczyne i logiczne zadania, zdobywając pieniądze do wspólnej puli.

Ruszy casting. Prowadząca zachęca

Właśnie ogłoszono casting do kolejnej edycji, której premierę zaplanowano na wiosnę przyszłego roku. Od piątku chętni do udziału w czwartej serii "The Traitors. Zdrajcy" mogą wysyłać zgłoszenia do programu TVN. Informacja o castingu pojawiła się na stronie stacji oraz w mediach społecznościowych. Do udziału zachęcała na antenie "Dzień Dobry TVN" Malwina Wędzikowska, gospodyni programu.

– Drodzy państwo, bramy do wspaniałego zamku "The Traitors" są otwarte, jeśli potrafisz kłamać, manipulować i jesteś żądny władzy, to czekamy na ciebie – zwróciła się do widzów.

Portal Wirtualnemedia.pl ustalił, że czwarta seria nie wprowadzi jednak zmian w formule, które wcześniej rozważał nadawca. "Nieoficjalnie mówiło się o sezonie z udziałem gwiazd. Okazało się jednak, że takie rozwiązanie ma być zbyt kosztowne, ze względu na kwestię gaży dla celebrytów. W 'Zdrajcach' uczestników jest bardzo dużo, bo w dotychczasowych polskich edycjach od 22 do 25, podczas gdy np. w formacie 'Agent Gwiazdy' było to 13-14 osób" – czytamy.

Czwarty sezon ma być nagrywany jesienią we Francji, w Chateau de Bournel. Tam realizowano też trzeci sezon, a dwa porpzednie nagrywano w Belgii.

Trzeci sezon programu "The Traitors. Zdrajcy", którego emisja zakończyła się w połowie maja br., oglądało średnio 933 tys. widzów, dając TVN udział w rynku na poziomie 6,92 proc. w gronie całej widowni, 11,07 proc. wśród widzów w przedziale wiekowym 20-54 i 9,89 proc. w grupie 16-59 – według danych Nielsena – informują Wirtualne Media.