PiS ostrzega przed prywatyzacją lasów. Kaczyński: Element naszej wolności

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zabrał głos podczas konwencji PiS "Alternatywa 2.0", poświęconej środowisku, klimatowi i polityce energetycznej. Wydarzenie zorganizowano we wsi Święte Nowaki w gminie Maków. – Trzeba kontynuować wysiłek w temacie ochrony środowiska. To nie powinno prowadzić do przedsięwzięć, które duszą gospodarkę, gospodarstwa domowe i całą Europę – podkreślał polityk.

Kaczyński: Lasy państwowe to element polskiej wolności

Lider PiS zwracał uwagę na znaczenie Lasów Państwowych i ostrzegał przed próbą prywatyzacji ten instytucji. – Mamy taki wielki zasób. Zasób, który ma charakter gospodarczy. (…) To jest zasób naprawdę potężny. Dla tych, którzy chcieliby traktować lasy inaczej niż my, jest to też zasób gwarancji kredytowych, dzięki któremu można by było uzyskać bardzo duże pieniądze z banków, a potem stracić lasy, nie spłacając tych kredytów – mówił. Podkreślił, że lasy to część polskiej wolności.

– To też zasób naszej wolności. Większość z państwa to wie, że w przeciętnym kraju zachodniej można sobie od tak chodzić po lasach. Tam zdecydowana większość albo wszystkie lasy są prywatne i możliwość zwykłego obywatela, by sobie po nich chodzić jest dalece ograniczona. Ta możliwość pójścia do lasu to część naszej wolności. (…) Może niektórzy z państwa sądzą, że ja sobie za daleko sięgam, mówiąc że to jest część wolności. Tak, to jest część naszej wolności, bardzo cenionej przez ludzi. To także pewien zasób kulturowy, który zawsze jest poprzez ludzi, bo nie ma innych zasobów niż te, które są w ludzkich głowach. Chodzi tu przede wszystkim o leśników, ale nie tylko, także o ludzi, którzy mieszkają na terenach leśnych – stwierdził.

Kaczyński zaznaczył, że formacja, którą kieruje "jest radykalnie (…) przeciwko prywatyzacji Lasów Państwowych (…) To jest coś, co nas chroni".

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