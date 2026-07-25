"Szansa dla Polski". Niemiecka gazeta komentuje rozłam w PiS

Reinhard Veser w komentarzu opublikowanym w sobotę na łamach "Frankfurter Allgemeine Zeitung", stwierdził, że "PiS trzy lata temu przegrał w wyborach parlamentarnych większość, ponieważ wielu wyborców odrzucała od tej partii radykalna retoryka, za pomocą której atakowała ona krytyków i przeciwników, dzieląc obywateli na patriotów i – jak mówił Kaczyński – »Polaków gorszego sortu«".

"FAZ" twierdzi, że PiS się zradykalizował

Komentator niemieckiej gazety ocenił, że to było przyczyną oddania po ośmiu latach władzy przez PiS i przejścia do opozycji pomimo tego, że pozostała najsilniejszą partią polityczną. Podkreślił przy tym, że PiS był pozbawiony zdolności koalicyjnych.

Zdaniem "FAZ" od tego czasu "PiS jeszcze bardziej się zradykalizował, tracąc ciągle poparcie i to na rzecz sił, które są jeszcze bardziej na prawo". "PiS-owi grozi połknięcie przez demony, które sam wywołał" – ocenił.

"Skrzydło skupione wokół Morawieckiego nie chciało brać w tym udziału"

W komentarzu czytamy, że część PiS próbuje odzyskać utraconych wyborców poprzez "jeszcze większą radykalizację, nawet za cenę rezygnacji z poglądów". Podaje tu przykład pomocy dla Ukrainy, które PiS uważał za element racji stanu.

"Skrzydło PiS skupione wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego nie chciało brać w tym udziału. Ich celem jest pozyskanie wyborców z centrum, którzy są rozczarowani rządami Donalda Tuska” – napisał niemiecki komentator.

Niemiecki dziennik: Szansa na powstanie w Polsce poważnej siły

W "FAZ" napisano, że Kaczyński wyrzucił ich z partii i przegrali walkę o władzę w PiS.

"Nie wiadomo, czy Morawiecki i jego grupa odniosą sukces jako partia, jednak taki sukces byłby pożądany, gdyż byłby "szansą na powstanie w Polsce poważnej narodowo-konserwatywnej siły" – dodano.

Ultimatum dla polityków PiS. Rozłam w partii

W czwartek o północy upłynął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie oświadczenia o nieprzynależeniu do stowarzyszeń – pod groźbą wykluczenia z partii.

Sprawa dotyczyła przede wszystkim członków założonego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego stowarzyszenia "Rozwój Plus".

W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że "trzydziestu kilku" posłów jego formacji "zrezygnowało z członkostwa". We wtorek ich decyzję ma zatwierdzić Komitet Polityczny PiS.

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