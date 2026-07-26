Jeszcze jedna kasta: lekarze
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Opinie
  • Rafał A. ZiemkiewiczAutor:Rafał A. Ziemkiewicz

Jeszcze jedna kasta: lekarze

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Dawid Kacprzyk
Dawid Kacprzyk Źródło: PAP / Tomasz Gzell
Można mieć złośliwą satysfakcję, że medyczny establishment w wielkiej części uczestniczył w rokoszu przeciwko rządom PiS i wspierał powrót do władzy „demokratycznej” mafii. W podziękowaniu dostał ustawionego w partii gówniarza, który wymachując notesikiem z telefonami bywalców „saloniku VIP”, rozstawiał po kątach starszych wiekiem i stażem.

Skandale ujawnione w Warszawskim Szpitalu Południowym nie są skutkiem niedomagań systemu ochrony zdrowia, tylko systemu politycznego. To nie znaczy, że ten pierwszy system nie jest patologiczny. Ale dyskusja o jego patologiach, w którą usiłuje wpuścić nas teraz premier Donald Tusk, zapowiadając jako remedium ustawowe ograniczenie zarobków lekarzy, nie służy rozwiązaniu problemu ani naprawie systemu, tylko odwróceniu gniewu od rządzącej partii i skierowaniu go przeciwko korporacji lekarskiej. Gdyby było inaczej, tę dyskusję rozpocząłby rząd ponad dwa lata temu, zaraz po zaprzysiężeniu – tym bardziej że od dawna we wszystkich możliwych sondażach usprawnienie systemu usług medycznych wskazywane jest jako to, czego najbardziej oczekują Polacy od rządu, i można śmiało powiedzieć, że formacja polityczna, która by to oczekiwanie zaspokoiła, mogłaby być pewna pozostania u władzy na co najmniej trzy kadencje.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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