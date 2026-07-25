PiS obiecuje nowe ministerstwo. "Znajdzie się w programie"

W sobotę w Węgrowie (woj. mazowieckie) odbyła się konferencja programowa PiS "Myśląc Polska: Alternatywa 2.0".

"Myśląc Polska: Alternatywa 2.0". Kolejna konferencja programowa PiS

PiS w ostatnim czasie zorganizował już kilka konferencji poświęconych propozycjom zmian w kluczowych obszarach państwa takich jak: rolnictwo, ochrona zdrowia, obronność, edukacja, gospodarka czy samorząd.

Szef rady programowej PiS Piotr Gliński, przypomniał w Węgrowie, że to 15 konferencja programowa z cyklu "Myśląc Polska: Alternatywa 2.0".

PiS powoła nowe ministerstwo. Zapis znajdzie się w programie

Piotr Gliński w swoim przemówieniu podkreślił, że Polska musi aktywnie wspierać środowiska polonijne oraz włączyć przedstawicieli Polonii do pracy nad przyszłością kraju.

Jednym z postulatów partii, który znajdzie się w programie PiS, będzie więc powołanie Ministerstwa Polonii i Polaków za Granicą.

Polityk PiS zapowiedział w Węgrowie, że partia planuje jeszcze 15 spotkań w ramach cyklu "Myśląc Polska: Alternatywa 2.0".

PiS przedstawi swój program

Poinformował, że po zakończeniu całego cyklu 30 konferencji, PiS przedstawi program na kampanię, który zostanie przygotowany w oparciu o rozwiązania wypracowane m.in. w ramach tych spotkań.

– Tak powinna wyglądać polityka. Racjonalna, spokojna, ale przede wszystkim przygotowana merytorycznie – wyjaśnił.

Piotr Gliński podkreślił, że obowiązkiem każdej partii politycznej jest przygotowywanie nowego programu na wybory, który – jak tłumaczył – będzie dostosowany do zmieniających się okoliczności.

Ocenił, że PiS "w przeciwieństwie do konkurentów" realizuje "na ogół 90 proc. swoich zapowiedzi".

– My podchodzimy do tego poważnie, bo na tym powinna polegać polityka, na wiarygodności i wiarygodność jest mocną stroną Prawa i Sprawiedliwości, i tak pozostanie – powiedział były wicepremier i minister kultury.

Czytaj też:

Czarnek: Trzy filary gospodarki pozostają niezmienne Czytaj też:

Jarosław Kaczyński: W Polsce konieczna jest przebudowa ustroju