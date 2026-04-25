Czarnek: Trzy filary gospodarki pozostają niezmienne

Jeden z liderów PiS wystąpił na zorganizowanej przez PiS konferencji na temat gospodarki i finansów, pod hasłem "Myśląc Polska: Alternatywa 2.0". To nazwa nawiązująca do poprzednich konwencji tej formacji, które odbywały się w roku 2025, 2019 i 2015. – przygotowano wówczas m.in. założenia programowe PiS przed wyborami parlamentarnymi. Swoje wystąpienia mieli też m.in. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki.

Poseł, ale także profesor prawa konstytucyjnego, mówił m.in. o rozwiązaniach gospodarczych w aspekcie konstytucyjnym. – Trzeba się do niej [Konstytucji – red.] odnosić, a tych, którzy dzisiaj jej nie przestrzegają, trzeba przestrzec, że nieprzestrzeganie Konstytucji prowadzi prostą drogą do konsekwencji dla tych, którzy jej nie przestrzegają i te konsekwencje będą wyciągane – powiedział, negatywnie oceniając działania obecnej ekipy rządzącej.

– Do władzy musi wrócić formacja, jedyna która dzisiaj w Polsce jest, która już po raz 10. spotyka się na Alternatywie 2.0, jedyna która buduje szeroki program na różnych płaszczyznach życia państwa i społeczeństwa narodów, która dzisiaj zajmuje się i za chwilkę będzie się zajmować przy panelach dwóch rzeczami fundamentalnymi, jeżeli chodzi o polskie finanse i gospodarkę. Nie ma drugiego takiego ugrupowania dzisiaj i nie będzie w krótkiej perspektywie jak PiS, które ma kompleksowe rozwiązania dla całego narodu, po to żeby było tak dla rozwoju i po pierwsze Polska – powiedział Czarnek.

Czarnek: Trzy filary gospodarki

Polityk powiedział, że w Polsce należy wrócić i w sposób zmodyfikowany oraz umiejętny ponownie spojrzeć na "trzy filary" zarysowane w polskiej ustawie zasadniczej, jako filary społecznej gospodarki rynkowej. Chodzi o: wolność działalności gospodarczej, własność prywatną, ale także rolę podmiotów publicznych.

Czarnek mówił, że jeżeli podmioty publiczne występują wolnym rynku i prowadzą działalność gospodarczą, to robią to tylko tam gdzie to jest "strategicznie konieczne". Parlamentarzysta wskazał, że chodzi o obszary, których „nie można pozostawić tylko i wyłącznie wolnemu rynkowi”. Podając kilka przykładów wymienił wodociągi, kanalizacje, transport publiczny oraz sektor zbrojeniowy.

Ogłoszony kandydat PiS na premiera podkreślił, że zgodnie z Konstytucją decyzje inwestycyjne muszą być nakierowane na dobro Polaka.

W ramach cyklu "Myśląc Polska" PiS zorganizowało w ostatnich miesiącach kilka konferencji, poświęconych propozycjom rozwiązań w obszarach takich jak: rolnictwo, ochrona zdrowia, obronność i edukacja.

Czytaj też:

"Przekleństwo albo błogosławieństwo". Morawiecki wystąpił na konwencji PiS