"Fatalny błąd". Mastalerek: Kaczyński zrobił najlepszy prezent Tuskowi

Według najnowszego sondażu Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera. Formacja Donalda Tuska ma 35,84 proc. poparcia, zyskując w stosunku do poprzedniego sondażu 2,87 p.p. Na drugim stopniu podium znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 26,89 proc. Partia ta zanotowała w tym zestawieniu spadek – jej poparcie stopniało o 2,11 p.p.

– Zarówno Konfederacja Mentzena i Bosaka, jak i Konfederacja Brauna od kilku tygodni zyskują kosztem właśnie Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno nie nastąpił też oczekiwany "efekt Czarnka" – skomentował dla "Super Expressu" wyniki sondażu dr Bartłomiej Machnik, politolog Akademii WSB.

Mastelerek: Kaczyński popełnił błąd

Według Marcina Mastalerka, wskazanie Przemysława Czarnka jako kandydata na przyszłego premiera było fatalnym błędem Jarosława Kaczyńskiego. Były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy wytłumaczył to w następujący sposób: kontrowersyjne wypowiedzi byłego ministra edukacji dają politykom koalicji 15 października szansę odwracania uwagi opinii publicznej od własnych błędów.

– Prezes Kaczyński zrobił najlepszy prezent Donaldowi Tuskowi i dzięki prezesowi Kaczyńskiemu Donald Tusk w 2027 r. nie będzie się musiał rozliczać ze swoich rządów, tylko będzie straszył Czarnkiem i Braunem (...) Jego milutka twarzyczka dostarcza mediom tak dużo kontentu, że niemożliwe jest rozliczanie rządu Donalda Tuska – stwierdził.

Jego zdaniem, kandydatura Czarnka na premiera ma uspokoić wewnętrzne konflikty w PiS. Ostatecznie jednak, może obrócić się przeciwko partii. Mastalerek wskazał, że Jarosław Kaczyński, który przecież trafnie wskazał Karola Nawrockiego na prezydenta Polski, powinien powtórzyć strategię z 2015 roku, czyli usunąć się w cień i nie wystawiać na frontalny atak.

Czytaj też:

Nawrocki powinien mieć więcej władzy? Oto co sądzą PolacyCzytaj też:

Były rzecznik PiS ostro o Kaczyńskim. "Wszedł na ścianę"