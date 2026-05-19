"Fatalny błąd". Mastalerek: Kaczyński zrobił najlepszy prezent Tuskowi
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie

"Fatalny błąd". Mastalerek: Kaczyński zrobił najlepszy prezent Tuskowi

Dodano: 
Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy
Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Źródło: PAP / Leszek Szymański
Były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy ostro skrytykował prezesa PiS za wybór Przemysława Czarnka na kandydata na premiera.

Według najnowszego sondażu Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera. Formacja Donalda Tuska ma 35,84 proc. poparcia, zyskując w stosunku do poprzedniego sondażu 2,87 p.p. Na drugim stopniu podium znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 26,89 proc. Partia ta zanotowała w tym zestawieniu spadek – jej poparcie stopniało o 2,11 p.p.

– Zarówno Konfederacja Mentzena i Bosaka, jak i Konfederacja Brauna od kilku tygodni zyskują kosztem właśnie Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno nie nastąpił też oczekiwany "efekt Czarnka" – skomentował dla "Super Expressu" wyniki sondażu dr Bartłomiej Machnik, politolog Akademii WSB.

Mastelerek: Kaczyński popełnił błąd

Według Marcina Mastalerka, wskazanie Przemysława Czarnka jako kandydata na przyszłego premiera było fatalnym błędem Jarosława Kaczyńskiego. Były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy wytłumaczył to w następujący sposób: kontrowersyjne wypowiedzi byłego ministra edukacji dają politykom koalicji 15 października szansę odwracania uwagi opinii publicznej od własnych błędów.

– Prezes Kaczyński zrobił najlepszy prezent Donaldowi Tuskowi i dzięki prezesowi Kaczyńskiemu Donald Tusk w 2027 r. nie będzie się musiał rozliczać ze swoich rządów, tylko będzie straszył Czarnkiem i Braunem (...) Jego milutka twarzyczka dostarcza mediom tak dużo kontentu, że niemożliwe jest rozliczanie rządu Donalda Tuska – stwierdził.

Jego zdaniem, kandydatura Czarnka na premiera ma uspokoić wewnętrzne konflikty w PiS. Ostatecznie jednak, może obrócić się przeciwko partii. Mastalerek wskazał, że Jarosław Kaczyński, który przecież trafnie wskazał Karola Nawrockiego na prezydenta Polski, powinien powtórzyć strategię z 2015 roku, czyli usunąć się w cień i nie wystawiać na frontalny atak.

Czytaj też:
Nawrocki powinien mieć więcej władzy? Oto co sądzą PolacyCzytaj też:
Były rzecznik PiS ostro o Kaczyńskim. "Wszedł na ścianę"

Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: Radio Zet
Czytaj także